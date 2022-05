Diese 5 Dinge solltest du niemals im Bad aufbewahren!

Um uns zu stylen oder hübsch zu machen, bewahren wir im Bad unglaublich viele Dinge auf. Wusstest du eigentlich, dass manches gar nicht dort hingehört und sogar gefährlich werden kann? KUKKSI fasst zusammen, welche Dinge definitiv nichts in Bad gehören.

Im Schnitt verbringen Männer 24 Minuten und Frauen sogar 28 Minuten pro Tag im Badezimmer. Natürlich kommen da auch Dinge dort hin, die da eigentlich überhaupt gar nichts zu suchen haben. Es gibt aber auch Gegenstände, die fast jeder von uns im Bad stehen hat und eigentlich komplett fehl am Platz sind. Wir verraten dir, welche das sind.

Diese 5 Gegenstände solltest du niemals im Badezimmer aufzubewahren:

Medikamente

Das solltest du wirklich niemals tun! Klar, neben der Zahnbürste die Pille oder andere Medikamente liegen zu haben, ist voll praktisch. Man vergisst sie dann nicht einzunehmen. Aber dabei gibt es zwei große Probleme: Temperatur und Feuchtigkeit. Wenn du heiß baden oder duschen solltest, entsteht im Raum ein sehr heißes Klima. Zudem greift die Luftfeuchtigkeit die Tabletten an. Das kann die Wirkung der Medikamente beeinflussen. Am besten lagerst du sie irgendwo dunkel und trocken. Dazu eignet sich auch direkt eine Box nur für diese Produkte.

Parfüm

Das hättest du nicht gedacht, oder? Jeder von uns macht das. Klar, man stylt sich und am Ende kommt noch das Parfüm zur Perfektion. Doch auch hier schadet Wärme und Feuchtigkeit. Dadurch kann es nämlich „schlecht“ werden. Sobald Bakterien in die kleine Flasche rein kommen, kann es den Geruch verlieren. Bewahre es lieber woanders auf. So hast du länger Freude daran.

Rasierer

Hä? Der gehört nicht ins Bad? Richtig gelesen. Tatsächlich ist das nicht die beste Idee, auch wenn es eigentlich voll unlogisch klingt. Es gibt nämlich gute Gründe, ihn gemeinsam mit den Klingen woanders zu lagern. Auch hier spielen Temperatur und Feuchtigkeit eine große Rolle. Dadurch werden nämlich die Klingen stumpf und es können sich Bakterien ansammeln. Die Folge wären Rötungen und Pickel bei der nächsten Rasur.

Sonnencreme

Auch hier spielen die beiden Faktoren Hitze und Feuchtigkeit eine Rolle. Mit der Zeit verliert nämlich Sonnencreme ihre Wirkung, wenn sie den falschen Umständen ausgesetzt ist.

Make-up Pinsel

Darin können sich unglaublich viele Bakterien sammeln. Wenn du ihn dann das nächste Mal benutzt und er mit deiner Haut in Berührung kommt, kann das deiner Haut schädigen. Lagere ihn deshalb trocken und kühl.