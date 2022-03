Diese 5 Dinge solltest du nie im Supermarkt kaufen

Einkaufen gehört zum Alltag einfach dazu. Im Supermarkt gibt es einfach alles, was das Herz begehrt. Schließlich ist das Sortiment riesig und es bleiben keine Wünsche offen. Dennoch sollte man im Supermarkt lieber einige Dinge nicht kaufen – auch, wenn diese vielleicht günstiger sind. KUKKSI verrät, auf welche Produkte du lieber verzichten solltest.

Die Sortimente von Lebensmittelläden verändert sich stetig. Es wird immer mehr angeboten – vor allem Alltagsdinge sind sehr beliebt, die es besonders in großen Märkten zu kaufen gibt. Doch nicht alles ist zu empfehlen. Gerade Make-Up oder Malersachen sind auf keinen Fall zu empfehlen. Warum? Verraten wir dir in diesem Artikel.

Die Qualität leidet bei einigen Produkten

So manche Dinge sind zwar im Lebensmittelladen deiner Wahl günstiger, doch oft leidet die Qualität darunter. Wenn du Farbe für deinen Umzug besorgen musst oder Schminkartikel brauchst, dann ist es wichtig, dass nicht nur der Preis stimmt, sondern auch die Qualität. Immerhin muss beides sehr gut aussehen. In Supermärkten ist es meist günstiger als im Baumarkt, doch sie ist deshalb auch schlechter. Kaufe deshalb Malerartikel lieber im Baumarkt und deine Schminkartikel in der Drogerie. Aber auch bei Töpfen und Pfannen gibt es bei manchen Läden Nachholbedarf. Wenn du auf Nummer sichergehen willst, dann kaufe es lieber in einem Fachgeschäft. Doch nicht nur Alltagsgegenstände sind oft von mangelnder Qualität.

Saisonales Gemüse im Winter? Lieber nicht!

Es sind nicht nur Alltagsgegenstände wie Malerausrüstung oder Make-Up, die oft mit mangelhafter Qualität verkauft werden. Obst und Gemüse, welches eigentlich nur im Sommer wächst, werden in unseren Supermärkten auch im Winter verkauft. Darauf solltest du lieber verzichten. Fast immer wachsen diese Produkte nämlich in Gewächshallen und werden mit Chemikalien gespritzt, damit sie viel länger haltbar sind. Oft zum Nachteil der Natur, denn für diese Plantagen muss erst Platz gemacht werden. Weshalb du nie Produkte mit Palmöl verwenden solltest, erfährt du HIER.

Elektrogeräte sind ein Tabu

Wenn du durch die Regale gehst, solltest du also nicht nur auf diese vier vorher genannten Dinge verzichten. Auch Elektrogeräte sind ein absolutes No-Go. Oft sind sie nur so günstig, weil sie dementsprechend hergestellt wurden und gar nicht wirklich für die dauerhafte Nutzung gedacht sind. Entweder sind sie nach wenigen Monaten schon kaputt oder weisen grobe Verschleißspuren auf. Wie sagt man doch so schön? ,,Wer günstig kauft, kauft immer zwei Mal“. Wenn du also eine neue Bohrmaschine oder eine richtige Kaffeemaschine für deine Wohnung brauchst, dann schaue nur in den Supermarkt, wenn es die letzte Möglichkeit ist, dir so etwas zu besorgen. Schon gelesen? Diese 6 Dinge sind im Supermarkt streng verboten!