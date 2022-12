Diese 4 Sternzeichen würden niemals fremdgehen

Einige nehmen es mit der Treue nicht so genau – und das, obwohl sie in einer Beziehung sind. Doch manche Menschen es niemals über das Herz bringen, ihren Partner zu betrügen und sind treue Seelen in einer Beziehung. Das trifft laut dem Horoskop vor allem auf 4 Sternzeichen zu.

Egal, wie die Beziehung läuft – Treue ist einfach enorm wichtig. Denn ein Seitensprung könnte die Partnerschaft ins Aus schießen und würde den Partner total verletzen. Das Vertrauen wird in vielen Beziehungen immer wieder auf die Probe gestellt – mal ein Flirt hier oder dort und schon ist es auch passiert. Für einige Sternzeichen wäre das ein absolutes No-Go – sie sind laut dem Horoskop immer treu und könnten ihren Partner niemals betrügen.

Diese 4 Sternzeichen sind treue Seelen

Stier

Der Stier ist sehr loyal und nimmt es vor allem mit der Treue sehr genau. Selbst bei Fernbeziehungen oder auch dann, wenn er seinen Partner länger nicht sieht, würde er ihn niemals betrügen. Er steht komplett hinter seiner besseren Hälfte und würde seinen Liebsten niemals enttäuschen. Auf ihn kann man sich also zu 100 Prozent verlassen und man braucht bei Stier-Geborenen absolut keine Panik haben, dass er doch mal mit jemand anderem im Bett landet.

Krebs

Der Krebs ist in einer Partnerschaft immer treu. Das Sternzeichen könnte es niemals mit seinem Gewissen vereinbaren, seinen Partner zu betrügen. Denn er legt auf seine Beziehung extrem viel Wert und ist er einmal vergeben, hat er keinerlei Interesse mehr an anderen Personen. Und selbst dann, wenn es in der Partnerschaft mal nicht so gut läuft, würde er keinen Seitensprung oder sogar eine Affäre eingehen. Bevor das passiert, würde er eher erst Schluss machen.

Steinbock

Ist der Steinbock einmal verliebt, hat er auch nur noch Augen für diese Person. Denn seine Loyalität zeichnet das Sternzeichen aus. Er will vor allem Ordnung in sein Leben – ein Seitensprung würde alles durcheinander bringen und deshalb würde er darüber nicht mal nachdenken. Für Steinbock-Geborene ist die Beziehung extrem wichtig und will mit seinem Partner bis zum Ende des Lebens durch alle Höhen und Tiefen gehen.

Jungfrau

Auf die Jungfrau ist Verlass! Das Sternzeichen hat so hohe Erwartungen an seinen Partner, dass diese schlichtweg kein anderer erfüllen könnte oder es schwer werden würde, jemanden zu finden, der diese auch erfüllen könnte. Deshalb kommt das Sternzeichen nicht mal auf die Idee, nach jemanden zu suchen. Und es gibt noch eine weitere Sache: Der Alltag ist strikt durchstrukturiert. Jungfrau-Geborene hätten daher zudem nicht mal die Zeit, sich auf einen Seitensprung oder gar eine Affäre einzulassen.