Diese 4 Sternzeichen würden eine Affäre im Office haben

Es gibt Menschen, die haben einfach kein Interesse an einer festen Beziehung. Oder sie sind in einer Partnerschaft und nehmen es mit der Treue nicht so ernst. Einige Sternzeichen haben es faustdick hinter den Ohren und würden sogar eine Affäre im Office beginnen.

Einige Menschen wollen sich einfach nicht an einen Partner binden. Und wenn doch, dann lassen sie dennoch keinen Flirt aus. Laut dem Horoskop würden einige Sternzeichen sogar noch viel weiter gehen: Sie gehen eine Affäre mit einem Arbeitskollegen oder einer Arbeitskollegin ein und lassen selbst im Job nichts anbrennen. Das trifft vor allem auf vier Sternzeichen zu.

Diese Sternzeichen würden eine Office-Affäre beginnen

Skorpion

Der Skorpion zieht einfach alle in den Bann – und das auch im Job! Und zwar so, dass das Berufliche eher in den Hintergrund rücken kann. Wenn man den Skorpion-Geborenen auf der Arbeit verführen würde, wäre das ein leichtes Spiel. Denn das Sternzeichen lässt nichts anbrennen – auch im Job nicht. So wäre es nicht verwunderlich, wenn der Skorpion sich auf einen Arbeitskollegen oder einer Arbeitskollegin einlässt.

Schütze

Im Bett ist der Schütze sehr leidenschaftlich – und das auch immer mit wechselnden Partnern. Wichtig ist dem Sternzeichen nur, dass die Chemie stimmt. Er würde sich auch mit einem Kollegen oder einer Kollegin einlassen. Denn das Sternzeichen hat absolut nichts gegen One-Night-Stands oder Affären – selbst dann nicht, wenn er sich in einer Beziehung befindet. Denn was der Partner nicht weiß, macht ihn schließlich nicht heiß – so lautet das Motto des Sternzeichens.

Zwilling

Der Zwilling steht vor allem darauf, „verbotene Sachen“ zu machen. So kommt ihm eine Affäre mit einem Kollegen oder einer Kollegin recht, zu welcher er nicht „nein“ sagen würde. Ist er in einer Beziehung, schiebt er offiziell einige Überstunden – dabei hat er ein heißes Techtelmechtel auf dem Schreibtisch laufen. Ein heißer Office-Flirt ist bei dem Sternzeichen absolut keine Seltenheit und macht ihn richtig heiß.

Fische

Das Sternzeichen gilt als sensibel und würde keine Affäre eingehen – eigentlich. Denn im Job macht er dann doch mal eine Ausnahme, da ihn ein heißes Liebesabenteuer im Arbeitsumfeld richtig anheizen würde. Und so kommt es vor, dass sich Fische-Geborene dann doch auf eine Affäre mit einem Kollegen oder einer Kollegin einlassen würden. Selbst, wenn sich das Sternzeichen in einer Beziehung befinden würde, wäre er nicht abgeneigt.