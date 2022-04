Diese 4 Sternzeichen wollen immer kuscheln

Bei Netflix-Serien, einem Glas Rotwein oder Kerzen kann man einen schönen Abend verbringen – und natürlich kuscheln! Es gibt Menschen, welche wahre Schmusetiger sind und einfach nicht genug bekommen können. Das könnte laut dem Horoskop auch am Sternzeichen liegen.

Es gibt einige Menschen, welchen der Liebesakt nicht ganz so wichtig ist. Stattdessen haben sie eine ganz andere Priorität – und zwar Kuscheln! Einige Sternzeichen können davon gar nicht genug bekommen und schmusen den ganzen Abend bei einem Film oder einem Glas Rotwein. Mit einigen Sternzeichen kann es richtig romantisch werden.

Diese Sternzeichen kuscheln sehr gerne

Krebs

Der Krebs ist der wahre Kuschelkönig unter den Sternzeichen! Er ist extrem verschmust und genießt die gemeinsame Zeit mit seinem Partner. Bei dem Sternzeichen kann die Kuschel-Session schon mal länger dauern – an dem Abend solltest du dir dann lieber nichts vornehmen. Jede Art von Körperkontakt macht ihn total glücklich!

Löwe

Der Löwe hat ein riesiges Ego und ist sehr selbstbewusst. Er kann genauso gut aber auch seine romantische Zeit zeigen und schmust für sein Leben gerne. Die Person, welche er gerne hat, kann er stundenlang im Arm halten. Die Zeit mit der Person genießt er wie kaum ein anderer. Bei dem Löwen kommt man voll auf seine Kosten – zumindest dann, wenn man auf Romantik steht.

Stier

Der Stier kann manchmal gefühlskalt wirken – dabei ist er das eigentlich gar nicht. Denn bei Menschen, welche er sehr gerne hat, zeigt er seine romantische Seite und ist sehr kuschelbedürftig. Besonders nach einem langen Arbeits- oder Schultag sehnt er sich am Abend nach einer Kuschel-Session. Und die kann auch ziemlich lange gehen – wahrscheinlich schlaft ihr so auch ein und wacht morgens Arm in Arm wieder auf.

Widder

Und zuletzt gehört auch der Widder zu den Sternzeichen, welche sehr gerne schmusen. Das Sternzeichen ist absoluter Perfektionist – auch beim Kuscheln. Denn er möchte, dass sich der andere wohlfühlt. Deshalb besorgt er Kerzen, kümmert sich um das Abendessen, bevor es dann auf die Couch geht.