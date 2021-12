Diese 4 Sternzeichen wirken extrem schüchtern

Jeder Charakter ist anders. Einige sind sehr selbstbewusst, andere Menschen eher zurückhaltend und zählen eher zu den stillen Beobachtern. Laut dem Horoskop wirken vor allem 4 Sternzeichen ziemlich schüchtern.

Du bist in einer Gruppe und bekommst keinen Ton heraus? Oder du triffst ein Date und bist einfach total zurückhaltend? Dann bist du wohl ziemlich schüchtern! Zurückhaltende Menschen sind eher distanziert, sind oft Einzelgänger, aber sind oft die loyalsten Menschen, auf welche man treffen kann. Laut dem Horoskop werden vor allem 4 Sternzeichen als schüchtern wahrgenommen.

Diese 4 Sternzeichen sind sehr schüchtern

Krebs

Der Krebs hat immer ein offenes Ohr und hört anderen gerne zu. Dafür spricht er selbst aber weniger und vor allem schon gar nicht über seine Probleme. Deshalb wird das Sternzeichen von anderen Menschen oft als schüchtern wahrgenommen. Er überlegt sich genau, was er sagt und das kann schon mal dauern – daher wirkt er distanziert, was aber eigentlich gar nicht der Fall ist. Seine Ratschläge sind jedenfalls immer Gold wert.

Jungfrau

Die Jungfrau ist vor allem eins – und zwar nachdenklich. Deshalb überlegt sie sich genau, was sie sagt. Und wenn Jungfrau-Geborene mal nicht wissen, was sie sagen sollen oder einfach mit der Antwort noch Zeit braucht, dann schweigt sie vorerst. Dieses Verhalten wird von anderen jedoch als schüchtern wahrgenommen. In Stresssituationen zählt die Jungfrau eher zu den Beobachtern und mischt sich nicht ein, da sie nicht anecken will.

Fische

Harmonie sind den Fischen total wichtig. Das Sternzeichen neigt auch dazu, seine Gefühle zurückzuhalten und kommt daher immer distanziert rüber. Das Sternzeichen braucht lange, um zu jemanden Vertrauen aufzubauen. Hat man die Mauer jedoch durchbrochen, kann man viel Liebe von Fische-Geborene erwarten. Sie wollen vor allem Konflikte und Streit vermeiden – bei solchen Situationen halten sie sich einfach direkt raus.

Steinbock

Der Steinbock ist zu seinen Freunden eigentlich nicht schüchtern. In einem neuen Umfeld oder bei neuen Bekanntschaften ist das jedoch wieder anders. Denn dann ist das Sternzeichen zunächst vorsichtig und wirkt daher sehr zurückhaltend. Er fühlt sich bei Fremden meist unwohl, dass er die Befürchtung hat, etwas Falsches zu sagen. Bei seinen engen Freunden oder auch in der Familie blüht er dagegen richtig auf.