Diese 4 Sternzeichen werden sich 2022 verlieben

Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und schon bald steht 2022 an. Das neue Jahr könnte für einige Sternzeichen DAS Jahr schlechthin werden, denn sie werden sich neu verlieben – ob du vielleicht auch dazu gehörst? Das Horoskop verrät es dir.

Für einige Singles lief 2021 vielleicht nicht perfekt. Doch in Sachen Liebe könnte sich das 2022 bald ändern. Denn einige werden sich verlieben und schweben auf Wolke 7. Sie haben gute Chancen, in 2022 DIE Liebe ihres Lebens zu finden. Laut dem Horoskop könnte das vor allem auf 4 Sternzeichen zutreffen.

Diese Sternzeichen verlieben sich im neuen Jahr

Löwe

Der Löwe lernt immer gerne neue Menschen kennen – im Jahr 2022 könnten das wohl besonders viele sein. Und darunter befindet sich mit großer Wahrscheinlichkeit seine Mrs. oder Mr Right! Das Sternzeichen kann mit seinem Charme andere um den Finger wickeln – doch bei einer Person könnten die Funken nur so sprühen. Der Löwe geht wohl bald nichts mehr als Single durchs Leben.

Skorpion

Die Sterne meinen es gut mit dem Skorpion – zumindest in Sachsen Liebe. Im neuen Jahr stehen die Chancen gut, dass das Sternzeichen auf eine Person trifft, in welche er sich unsterblich verliebt. Er könnte nun die Liebe seines Lebens finden – kaum standen die Chancen besser, als im kommenden Jahr. 2022 wird er jedenfalls ganz viel Liebe haben – genau wie beim Stier müssen sich aber auch Skorpion-Geborene etwas gedulden, denn das wird wohl erst im Laufe des Jahres der Fall sein.

Zwilling

Für den Zwilling lief es 2021 nicht ganz so gut in der Liebe. Im Jahr 2022 könnte sich das ändern – und das möglicherweise schon zu Beginn des Jahres.Denn Zwilling-Geborene könnten auf eine Person treffen, welche sie total inspiriert und das Sternzeichen wäre auch bereit, mit ihr oder ihm eine Beziehung einzugehen. Das Sternzeichen sollte in jedem Fall nicht zögern und an der Person festhalten – im Jahr 2022 werden Zwillinge jedenfalls viel Romantik und Leidenschaft erleben.

Stier

Sehr gute Chancen, sich neu zu verlieben, hat 2022 der Stier. Jedoch muss sich das Sternzeichen noch etwas gedulden, denn seine große Liebe wird er nicht direkt zu Beginn des Jahres finden. Jedoch wird er wahrscheinlich im Laufe von 2022 auf seine/r Traumpartner/in treffen. 2022 wird er die rosarote Brille tragen und schwebt auf Wolke sieben, wenn es dann soweit ist.