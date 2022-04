Es ist nicht einfach, den richtigen Partner fürs Leben zu finden. Und wenn man dann mal jemanden kennenlernt, werden die Gefühle vielleicht nicht erwidert und das Herz wird gebrochen. Es gibt Menschen, die haben einfach immer Pech in der Liebe – das könnte laut dem Horoskop auch mit dem Sternzeichen zusammenhängen.

Wenn es um die Liebe geht, sind einige Sternzeichen echte Pechvögel. Denn es mag einfach nicht so wirklich klappen und werden daher oft enttäuscht – entweder erwidert der andere die Liebe nicht und werden oft enttäuscht. Daher haben sie oft mit Liebeskummer zu kämpfen und das Herz wird einfach immer wieder gebrochen.

Diese Sternzeichen haben kein Glück in der Liebe

Fische

Das Sternzeichen lässt sich oft schnell auf zu andere ein – genau das ist aber ein großer Fehler. Denn in vielen Fällen will der andere meist gar nichts von ihm, während das Sternzeichen schon ein paar Schritt weiter ist – genau das kann ihm am Ende enttäuschen, wenn der andere ihn abblitzen lässt. Und manchmal sehen sie auch nicht, dass es andere gar nicht gut mit ihnen meint. Denn das Sternzeichen sieht immer das Gute im Menschen.

Zwillinge

Der Zwillings iet eigentlich sehr humorvoll und immer lustig drauf. Das kann auch zum Nachteil werden, denn sein Gegenüber glaubt daher, dass es das Sternzeichen nicht ernst meint. Deshalb sucht der andere auch meist schnell wieder das Weite – für den Zwilling ist das eine riesige Enttäuschung und versteht die Welt nicht mehr.

Skorpion

Der Skorpion lässt sich wenn meist nur auf eine Person ein, wenn er sich ganz sicher ist. Wenn das Sternzeichen verliebt ist, dann richtig und würde alles für den anderen tun. Dabei geht das Sternzeichen manchmal etwas zu schnell an die Sache – denn während er schon von einer Beziehung spricht, ist sein Gegenüber vielleicht noch gar nicht so weit. Das hat zur Folge, dass es doch schnell wieder scheitert und der Skorpion bitter enttäuscht ist.

Widder

Wenn es win wirklich sensibles Sternzeichen gibt, es ist wohl der Widder. Er wird in der Liebe oft enttäuscht – danach bricht für ihn meistens eine Welt zusammen. Das Sternzeichen braucht auch eine ganze Weile, um über den Liebeskummer hinweg zu kommen. Zwar lässt er sich nach außen nichts anmerken – aber wird er in der Liebe enttäuscht, ist sein Herz gebrochen. Schon gelesen? Diese 4 Sternzeichen finden 2021 ihre große Liebe