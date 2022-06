Diese 4 Sternzeichen verlieren schnell das Interesse am anderen

Kaum getrennt, steht der nächste Typ schon auf der Matte! Es gibt Menschen, welche oft den Partner wechseln oder bei Dates schnell das Interesse verlieren. Sie fühlen sich entweder zu überfordert, es passiert nicht oder der andere zeigt Desinteresse.

Manche wechseln ihre Partner so häufig wie das Outfit und lernen bei Dates neue Menschen kennen, wo sie aber schnell wieder das Interesse verlieren. Sie sind ständig auf der Suche nach etwas Neuem oder wollen sich in das nächste Abenteuer stürzen. Um diese Menschen liebevoll an sich zu binden, sollte man einiges beachten. Denn vier Sternzeichen verlieren laut dem Horoskop sonst ziemlich schnell das Interesse.

Diese Sternzeichen verlieren schnell das Interesse

Zwillinge

Zwillinge sind wahre Romantiker und brauchen Zuneigung. Der Haken: Das wollen sie nicht nur mit einer Person ausleben! Monogamie ist für Zwilling-Geborene oft zu öde und brauchen daher immer neue Partner. Das Sternzeichen flirtet sehr gerne und lernt immer neue Leute kennen – deshalb kann er nur mit einem Partner zusammen sein, welcher ihm alle Freiheiten lässt. Fühlt er sich zu sehr eingeschränkt, würde eine Beziehung nie funktionieren.

Löwe

Der Löwe selbst kann mit seinem Charme alle um den Finger wickeln. Aber um das Sternzeichen wirklich von sich zu überzeugen, muss er von seinem Gegenüber erobert werden. Löwe-Geborene sind von interessanten Persönlichkeiten begeistert – hat sein Date nichts zu bieten, ist das Sternzeichen schnell wieder weg. Was auch gar nicht für den Löwen geht: Wenn er hingehalten wird oder der andere Desinteresse zeigt – auch dann ist das Sternzeichen sofort weg.

Wassermann

Geht es dem Wassermann zu schnell, kann er ziemlich schnell weg sein. Besonders dann, wenn er jemanden kennenlernt und sein Gegenüber schon von einer Beziehung redet – dann bekommt das Sternzeichen schnell Panik und ist über alle Berge. Das Sternzeichen lebt nur nach seinen Vorstellungen und kann sich wirklich nur auf Personen einlassen, die diesen Weg mit ihm gehen. Nud dann könnte er sich vom Single-Dasein verabschieden.

Schütze

Der Schütze liebt seine Freiheit. Deshalb sind Beziehungen bei dem Sternzeichen manchmal kompliziert, da er sich dann viel zu eingeengt fühlt. Und auch, wenn er von jemanden in eine Beziehung gedrängt wird, sind Schütze-Geborene sofort weg. Und auch jemand, welcher sehr klammert, ist absolut nichts für ihn. Wenn er jedoch doch mal eine Beziehung eingeht, geht diese meist aus diesen Gründen schnell wieder in die Brüche. Schon gelesen? Diese 3 Sternzeichen können am besten flirten