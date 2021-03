Diese 4 Sternzeichen verlieben sich im Frühling

Die ständigen glücklichen Pärchen bei Instagram sind während dem Lockdown besonders für Singles eine echte Zumutung. Doch das könnte sich bald ändern, denn laut dem Horoskop werden sich einige Sternzeichen noch in diesem Frühling verlieben und ihren Traumpartner finden.

Singles sind besonders im Lockdown total gefrustet und waren meist allein. Doch das könnte sich möglicherweise bald ändern. Denn die Frühlingsgefühle kochen hoch und treffen dann auch noch auf eine Person, in welche sie sich verlieben könnten. Besonders vier Sternzeichen könnten bald Schmetterlinge im Bauch haben und auf Wolke sieben schweben.

Diese 4 Sternzeichen finden im Frühling ihr Liebes-Glück

Zwilling

Der Zwilling ist lebensfroh, aber war aufgrund der schwierigen Corona-Zeit oft allein. Das soll sich nun bald ändern, denn das Sternzeichen trifft bald auf einen alten Bekannten – dann kochen wieder alte Gefühle hoch. Bei dem Sternzeichen ist es Liebe auf den ersten Blick und du bist sofort verknallt. Und auch dein Gegenüber scheint Gefühle für dich zu haben – na, wenn das nicht mal ein Start einer romantischen Love-Story ist!

Löwe

Der Löwe ist sehr zielstrebig – und das auch in der Liebe! Denn wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat, setzt er das auch um. Im Frühling tritt eine Person in sein Leben, um welche er kämpfen wird – seinen Schwarm will er im Sturm erobern. Und das scheint auch zu klappen – denn ihr werdet gar nicht genug voneinander bekommen, verdreht euch gegenseitig den Kopf und die Chemie stimmt einfach perfekt. Ihr beiden seid einfach total verliebt ineinander und schwebt auf Wolke sieben.

Fische

In der Jahreszeit blüht das Sternzeichen komplett auf und hat Frühlingsgefühle. Fische-Geborene treffen auf eine Person, wo die Harmonie einfach perfekt stimmt. Und dann ist es auch schon passiert: Amors Pfeil hat dich mitten ins Herz getroffen. Du hast absolutes Herzklopfen, wenn du ihn triffst – dich scheint es richtig erwischt zu haben. Die Liebe steht unter einem guten Stern und euch steht eine gute Zeit bevor.

Skorpion

Egal, ob du vergeben oder Single bist – es tritt eine Person in dein Leben, in welche du dich total verliebst! Der Grund: Du bist bereit für etwas Neues. Denn die Person gibt dir viel mehr als dein Partner oder das, was dir in deiner Beziehung fehlt. Die Gefühle und das Vertrauen in die Person sind einfach viel stärker, als zu deinem derzeitigen Partner. Du solltest deine Beziehung daher lieber beenden, denn sie macht dich auf Dauer unglücklich und dich auf deinen neuen Schwarm einlassen. Und auch Skopion-Singles werden noch in diesem Frühling ihr Liebes-Glück finden. Schon gelesen? Diese 4 Sternzeichen werden von der Liebe enttäuscht