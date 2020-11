Diese 4 Sternzeichen verbreiten negative Energie

Einige Leute haben einach immer gute Laune und sind immer optimistisch. Es gibt aber auch welche, die immer negative Energie verbreiten oder einfach pessismistisch eingestellt sind. Das trifft laut dem Horoskop besonders auf einige Sternzeichen zu.

Es gibt Menschen, welche in jeder Situation einfach vom Schlimmsten ausgehen und nie optimstisch denken. Sie finden einfach alles schlimm, haben grundsätzlich eine negative Einstellung oder sind mit sich oft selbst unzufrieden. Einige Sternzeichen können einfach nicht positiv denken und verbreiten in ihrem Umfeld oft schlechte Laune.

Diese 4 Sternzeichen denken nie positiv

Skorpion

Wenn sich der Skorpion unwohl fühlt, fährt er auch mal schnell seine Krallen aus – so will er sich schützen. Das Sternzeichen ist schwer für neue Projekte oder Vorhaben zu begeistern und drückt meist sein Misstrauen aus. Er verbreitet zudem auch oft schlechte Laune, welche auf sein Umfeld abfärbt.

Jungfrau

Die Jungfrau ist selten mit sich zufrieden und denkt einfach immer megativ. Sie haben auch immer etwas auszusetzen – sei es im privaten Bereich oder im Job. Sie macht sich auch gerne mal über andere lustig – die Mitmenschen von Jungfrau-Geborenen haben es daher nicht immer ganz einfach.

Steinbock

Der Steinbock zählt zu einer der ehrgeizigsten Sternzeichen überhaupt – das bringt aber auch oft Probleme mit sich. Denn oft ist er mit seiner Leistung unzufrieden und ist dadurch oft genervt – das bringt er auch deutlich zum Ausdruck. Er geht mit sich hart ins Gericht – dabei sollte das Sternzeichen die Ziele nicht ganz so hoch ansetzen. Denn nicht jeder Mensch ist perfekt – auch nicht der Steinbock.

Schütze

Der Schütze geht manchmal unüberlegt an einige Sachen ran und handelt oft zu schnell – da kann auch schon mal was schief gehen. Dann lässt er meist den Kopf hängen und verbreitet negative Energie. Oft ist das Sternzeichen dann auch wütend – damit stecken sie auch ihr Umfeld an. Der Schütze sollte definitiv mehr vor seinem Handeln nachdenken. Schon gelesen? Diese 3 Sternzeichen sind oft wütend