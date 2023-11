Diese 4 Sternzeichen treffen ihre Liebe auf dem Weihnachtsmarkt

Die Weihnachtszeit ist nicht nur eine Zeit, die besinnlich, sondern auch romantisch ist. Ob bei einem Spaziergang, in einer Bar oder auf dem Weihnachtsmarkt – überall kann man auf seinen Seelenverwandten treffen.

Für einige Menschen könnte der Weihnachtsmarkt ein magischer Ort in der besinnlichen Zeit werden. Denn diese könnten dort nämlich ihre große Liebe treffen. Insbesondere vier Sternzeichen haben laut dem Horoskop gute Chancen, auf dem Weihnachtsmarkt ihr Herz zu verlieren.

Diese 4 Sternzeichen verlieben sich auf dem Weihnachtsmarkt

Steinbock

Der Steinbock kann sich freuen! Denn in den kommenden Wochen steht ein vielversprechendes Date an. Und das könnte mit großer Wahrscheinlichkeit auf dem Weihnachtsmarkt passieren. Der Steinbock-Geborene merkt schnell, dass er sich zu der Person hingezogen fühlt und Gefühle entwickelt. Mit seinem Gegenüber hat das Sternzeichen an der Glühweinbude jedenfalls viel Spaß. Die Bekanntschaft könnte sich schnell zu einer ernsthaften und intensiven Partnerschaft entwickeln.

Löwe

Löwen sind sehr kommunikativ – das ist einer der größten Vorteile des Sternzeichens. So lernt er auch schnell neue Leute kennen. Die Chancen stehen hervorragend, dass er eine neue Bekanntschaft auf dem Weihnachtsmarkt treffen wird. Die Stimmung auf dem Weihnachtsmarkt mit vielen Lichtern, gebrannten Mandeln oder Glühwein könnte das Herz des Löwens ansprechen. Und genau in dieser romantischen Umgebung könnte ihm sein Seelenverwandter plötzlich gegenüber stehen. Gerade in der besinnlichen Zeit ist er bereit dazu, ein romantisches Abenteuer einzugehen.

Krebs

Der Krebs ist im Dezember in Flirt-Laune und lässt auf dem Weihnachtsmarkt nichts anbrennen. Eine Person hat es dem Sternzeichen ganz besonders angetan und beruht auch auf Gegenseitigkeit. Er trifft auf jemanden, welcher es ehrlich mit ihm meint. Das Liebesglück kennt kein Halten mehr – der Krebs-Geborene verbringt mit der Person eine wunderschöne Zeit und daraus könnte sich durchaus mehr entwickeln.

Jungfrau

Auf dem Weihnachtsmarkt kommt man mit vielen Menschen ins Gespräch – so auch die Jungfrau. Unter den neuen Bekanntschaften könnte sich ihre große Liebe befinden. Aufgrund der kunstvollen Dekoration und der damit besinnlichen Stimmung wäre das Sternzeichen bereit, sich auf mehr einzulassen. Aus einem schnellen Flirt könnte sich eine Partnerschaft entwickeln. Die Jungfrau trifft auf jemanden, welcher ähnliche Interessen hat und beim gemeinsamen Probieren von Leckereien oder auch Glühwein trinken kommen sie sich näher.

Quellen: petra.de, jolie.de