Diese 4 Sternzeichen suchen eine offene Beziehung

Monogamie war gestern – zumindest bei einigen! Denn eine offene Beziehung wird bei vielen immer beliebter. Das bedeutet: Man ist zwar vergeben, kann sich aber auch mit anderen treffen. Dieses Beziehungsmodell kommt laut dem Horoskop vor allem für vier Sternzeichen in Frage.

Eine offene Beziehung ist nicht für jeden was. Eifersucht darf dabei nicht im Spiel sein, denn schließlich trifft man sich trotz eines Partners an seiner Seite auch mit anderen und vergnügt sich im Bett. Es gibt aber Menschen, welche diesem Beziehungsmodell offen gegenüber stehen – zwar lieben sie wie in einer monogamen Beziehung auch ihren Partner über alles, aber können sich eben auch mit anderen Personen treffen. Besonders vier Sternzeichen sind für eine offene Beziehung geeignet.

Diese 4 Sternzeichen eignen sich für eine offene Beziehung

Zwillinge

Die Kommunikation ist bei Zwillingen einfach alles! Sie lieben ihren Partner, aber lernen auch gerne neue Menschen kennen – dort steht vor allem der Spaß im Vordergrund. Sie haben immer mal gerne Abwechslung und lassen es ordentlich mit anderen krachen. Der Partner des Sternzeichens profitiert davon – denn während es mit den anderen nur Spaß ist, zeigen Zwilling-Geborene ihre romantische Seite.

Fische

Die Fische lieben ihre Freiheit und brauchen immer wieder ein neues Abenteuer – so auch in der Liebe. Zwar ist das Sternzeichen gerne vergeben, aber will dennoch nicht auf die Abwechslung mit anderen verzichten und geht daher am liebsten offene Beziehungen ein. In Bars oder Clubs kann das Sternzeichen einfach nicht anders, mit anderen zu flirten. Das Sternzeichen kann sich generell nicht nur auf einen Partner im Leben fixieren.

Stier

Der Stier ist einer offenen Beziehung ebenfalls nicht abgeneigt. Sein Partner ist ihm am wichtigsten und das zeigt er auch, aber gerne mal ein Abenteuer mit jemand anderem im Bett kommt schon auch mal vor – zumindest dann, wenn es innerhalb der Beziehung klare Regeln gibt. Denn eines wollen Stier-Geborene ganz sicher nicht – und zwar ihren Partner verletzen. Die kleinen Abenteuer mit anderen können die bodenständige Beziehung sogar beflügeln und bringt damit sogar Vorteile mit sich.

Wassermann

Auf gesellschaftliche Konventionen pfeift der Wassermann! Dem Sternzeichen ist vor allem seine Unabhängigkeit wichtig – Monogamie passt da einfach nicht zu ihm. Das Sternzeichen flirtet gerne und lässt nichts anbrennen – daher stehen Wassermann-Geborene total auf offene Beziehungen. Mit dem Modell fühlen sie sich einfach sehr wohl. Denn bei monogamen Beziehungen fühlen sich Wassermänner einfach zu sehr eingeengt.