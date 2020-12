Diese 4 Sternzeichen sind total tollpatschig

Termine vergessen oder doch nur der Kaffee über den frisch sortieren Stapel kippen: bei manchen Sternzeichen steht “unbeholfen” auf der Stirn. Egal wie sehr sich anstrengend, am Ende des Tages nehmen sie doch wieder die volle Ladung Tollpatschigkeit mit.

Du stoßt dir deinen kleinen Zeh an irgendwelchen Ecken – und das täglich? Ständig musst du immer irgendwas umwerfen, nicht, dass du das absichtlich machen würdest. Du bist einfach nur total tollpatschig! Ganz nach dem Vorbild einer Cartoon-Figur könntest du auch einer sein, den irgendwie immer das Pech verfolgt. Da muss einfach eine höhere Macht hinter stecken! Möglich, dass es an deinem Sternzeichen liegt.

Bei diesen Sternzeichen läuft einfach nichts glatt

Wassermann

Der Wassermann ist ein totaler Chaot. Du wirfst gar nicht mal so oft Dinge um, sondern vergisst dafür ganze Termine! Schnell kann es passieren, dass du dich im Tag oder sogar in der Woche irrst – wie auch immer du das schaffst. Vor allem in stressigen Zeiten ist es mehr als normal, dass du alles durcheinander bringst. Unordnung ist da dein treuer Begleiter.

Widder

Temperament zu besitzen ist manchmal gar nicht so verkehrt – bei diesem Sternzeichen geht diese Eigenschaft aber total nach hinten los! Der Widder will immer seinen Willen, mit allen Mitteln und Wegen erreichen. Die Dinge um einen herum vergessen ist da der Standard – und das wirkt sich auf dein Leben aus. Du vergisst oder übersiehst ständig irgendetwas!

Zwilling

Ähnlich wie beim Widder hat auch der Zwilling mit seiner Impulsivität zu kämpfen. Das Sternzeichen überstürzt schnell mal etwas und sind dann mit sich selbst überfordert. Der Kaffee wird da gerne mal aus Versehen über die Tastatur gekippt oder die letzte Stufe übersehen.

Fische

Wenn es doch nur einen Award für die Tollpatschigkeit in Person gäben würde, dann würdest du diesen definitiv bekommen! Bei dir ist nichts sicher – kein Glas, kein Kaffee, keine Ecke, die perfekt für den kleinen Zeh geschaffen ist. Das Fisch-Sternzeichen nimmt echt alles mit und stellt da niemandem nach. Nicht nur das: Sobald sie mal wieder eine ungeschickte Aktion gerissen haben verfallen sie in totaler Lethargie und sind total negativ eingestellt. Schon gelesen? Mit diesen 3 Sternzeichen solltest du dich nicht anlegen