Diese 4 Sternzeichen sind total eitel

Wir alle haben kleine Macken, wenn es um gewisse Problemzonen geht. Einige übertreiben es völlig und würden niemals das Haus in unvorteilhaften Klamotten verlassen! Vier Sternzeichen sind da die Spitze des Eisbergs: Bei ihnen muss immer alles perfekt sitzen.

Auf sein Äußeres bedacht sein gehört gerade bei wichtigen Terminen quasi zum guten Ton. Wer da im falschen Outfit erscheint macht schon direkt einen schlechteren Eindruck. Besonders bei geschäftlichen Treffen ist von Vorteil sich mal schick zu machen! In der Freizeit hingegen kann man mal die Jogger raus kramen – doch nicht bei diesen Sternzeichen. Sie sind stets auf ihr Äußeres bedacht, manchmal sogar etwas zu viel.

Diese Sternzeichen wollen immer gut aussehen

Löwe

In der Tierwelt gehört der Löwe schon zu den eitleren Tieren. Die Mähne soll Weibchen imponieren und Feinde abschrecken – ähnlich verläuft es hier in der Menschenwelt. Das Sternzeichen liebt es einfach, wenn alle Augen auf ihn gerichtet sind und da muss man schließlich gut aussehen! So viel Aufmerksamkeit muss dringend mit einem strahlenden Äußeren untermalt werden.

Jungfrau

Wie könnte eine Perfektionistin wie die Jungfrau nicht eitel sein? Wichtig sind ihr besonders die Details: besondere Ohrringe oder ein Ring unterstreichen das immer top gestylte Outfit. Doch der Jungfrau ist das alles nicht genug, sie möchte immer besser und schöner aussehen!

Krebs

Niemals würde der Krebs das Haus verlassen, ohne den prüfenden Blick im Spiegel. In ihm steckt viel Unsicherheit und die möchte er mit einer perfekten Hülle kaschieren. Nach außen hin möchte das Sternzechen so perfekt wie möglich erscheinen.

Schütze

Der Schütze präsentiert gerne was er hat. Sei es die hart erarbeitete Traumfigur oder doch das neue, teure Outfit. Prahlen kann das Sternzeichen besonders gut! Auch sonst ist dem Schützen sein Aussehen wichtig, nie würde er ohne die pflegende Gesichtsmaske ins Bett gehen – und Gott bewahre, wenn sich die ersten Fältchen zeigen.