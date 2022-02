Diese 4 Sternzeichen sind echte Spießer

Anstatt mit deinen Freunden auf eine Party zu gehen, schläfst du lieber? Du nimmst im Job alles mega genau und bist super penibel in allen Dingen? Es gibt einige Menschen, welche Veränderungen hassen und ihren Lebensstil nur schwer umstellen können. Einige Sternzeichen sind laut dem Horoskop besonders spießig.

Dein Tag läuft immer gleich ab und du brauchst eine gewisse Routine. Für spontane Sachen bist du auch nicht bereit und bist sogar etwas kleinkariert. Dann gehörst du möglicherweise zu den Spießern – das könnte möglicherweise auch mit dem Sternzeichen zusammenhängen. Denn laut dem Horoskop trifft diese Charaktereigenschaft auf einige besonders zu!

Das sind die spießigsten Sternzeichen

Stier

Der Stier ist besonders fleißig – das ist nicht die schlechteste Charaktereigenschaft, aber er übertreibt es damit auch manchmal. Er braucht seine tägliche Routine – mit Veränderungen kann er nur wenig anfangen. Das wirkt auf andere Menschen manchmal etwas eintönig und langweilig. Die Meinungen von anderen interessieren ihn sehr wenig – das Sternzeichen zieht sein eigenes Ding durch und will immer perfekt sein.

Krebs

Der Krebs macht ungern mal eine Nacht durch und ist absolut kein Partymensch – zum Ärgernis seiner Freunde. Lieber chillt er auf der Couch, schaut einen Film und geht pünktlich ins Bett. Er trinkt keinen Alkohol und braucht seinen Schlaf – deshalb gilt das Sternzeichen bei anderen als ziemlich spießig. Denn oft ist das Sternzeichen eine absolute Spaßbremse und spontane Unternehmungen sind mit ihm einfach kaum möglich.

Steinbock

Alles für den Job! So denkt der Steinbock. In seine Arbeit investiert das Sternzeichen extrem viel Zeit, dass der Spaß oft zu kurz kommt. Er wird auch öfter als humorlos abgestempelt und überlässt nichts dem Zufall. Gegenüber Kollegen gibt er nur wenig über sein Privatleben preiß – zwar ist ihm der Job wichtig, aber drückt sich beispielsweise vor der Weihnachtsfeier und hat auf Partys – sowohl beruflich als auch privat – eher weniger Lust.

Jungfrau

Die Jungfrau achtet auf alles – bei ihr muss einfach alles perfekt sein. Das trifft insbesondere auf den Alltag zu: Denn das Sternzeichen will so viel sparen, wie nur möglich. Deshalb machen Jungfrau-Geborene schon mal einen Preisvergleich im Supermarkt und kommt deshalb auch als ziemlich geizig rüber. Und auch Geld für Unternehmeungen will sie nur ungern ausgeben – deshalb bleibt sie einfach lieber zu Hause.