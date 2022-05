Diese 4 Sternzeichen sind total selbstverliebt

Es ist nicht verkehrt, in einigen Situationen etwas selbstverliebt zu sein. Es gibt aber eben auch die Menschen, die es mit der Selbstliebe absolut übertreiben. Laut dem Horoskop trifft diese Charaktereigenschaft vor allem auf vier Sternzeichen zu.

„Ich liebe dich, aber mich liebe mich mehr“ – so beendete Samantha in „Sex and the City“ ihre Beziehung. Und was ziehen wir daraus? Etwas selbstverliebt sein ist total in Ordnung und man muss auch nicht immer seine Bedürfnisse hinten anstellen. Einige Leute übertreiben es damit aber extrem und wirken deshalb ziemlich eingebildet.

Diese Sternzeichen lieben nur sich selber

Löwe

Der Löwe ist sehr selbstbewusst und denkt praktisch nur an sich. Auf andere Menschen in seinem Umfeld nimmt das Sternzeichen nur sehr selten mal Rücksicht. Für ihn zählen einfach nur seine Bedürfnisse. Der Löwe liebt es auch, im Mittelpunkt zu stehen und legt großen Wert auf sein Image – Selfie-Sessions und Beauty-Rituale sind also keine Seltenheit!

Wassermann

Der Wassermann ist sehr von sich überzeugt – das Sternzeichen muss einfach immer alles anders machen, als die anderen. So will sich das Sternzeichen einfach abheben und etwas besonderes sein. Er meint auch, dass er alles besser weiß und das beste Wissen überhaupt habe – und liegt er mal falsch, lässt er andere Meinungen nicht zu. Der Wassermann ist einfach der Größte – zumindest fühlt er sich so.

Stier

Die Stier-Lady ist ein echtes Showgirl! Sie liebt den Luxus, braucht immer die teuersten Klamotten und ist von sich mehr als selbst überzeugt. Das Sternzeichen liebt praktisch nur sich – Empathie für ihre Mitmenschen hat der Stier nicht. Und sollte jemand aus seinem Umfeld im Job mehr Erfolg haben, wird das Sternzeichen schneöll neidisch.

Waage

Und auch die Waage legt auf ihr Aussehen besonders viel Wert. Und auch bei der Partnerwahl geht sie mehr nach dem Aussehen als dem Charakter. Generell ist das Sternzeichen sehe oberflächlich und hält von sich sehr viel – von anderen dafür umso weniger. Schon gelesen? Diese 4 Sternzeichen sind extrem treu