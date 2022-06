Diese 4 Sternzeichen sind extrem schnell gereizt

Mit so manchen Situationen können nicht alle Menschen total locker umgehen. Ganz im Gegenteil: Sie sind bei Kleinigkeit sofort auf der Palme und total gereizt. Das könnte laut dem Horoskop auch mit dem Sternzeichen zusammenhängen.

Wir alle kennen es: Es gibt Momente, wo wir auch einfach mal gereizt sein können. Doch einige Menschen fahren ihre Krallen schon bei kleinen Details aus und sind schnell auf die Palme zu bringen. Einige können einfach nicht mit Streß umgehen. Sie wissen einfach nicht, wie sie mit ihrem Gefühl umgehen sollen. Bei einigen Tierkreiszeichen ist die Charaktereigenschaft besonders ausgeprägt und sind ziemlich schnell gereizt.

Diese Sternzeichen sind schnell gereizt

Stier

Bei dem Stier muss alles nach Vorstellungen gehen. Ist das mal nicht der Fall, kann er ziemlich schnell gereizt sein. Und auch unvorhergesehene Ereignisse bringen das Sternzeichen ziemlich schnell auf die Palme. Statt die Dinge zu ändern, ärgert er sich darüber – das bekommt auch sein Umfeld deutlich zu spüren.

Jungfrau

Bei der Jungfrau muss alles nach Plan laufen. Wird dieser durchkreuzt, kann das Sternzeichen extrem schnell wütend werden. Dafür reichen auch schon Kleinigkeiten aus – allein, wenn jemand zu laut Kaugummi kaut, kann sie das schon stören und das macht sie auch deutlich.

Skorpion

Mit dem Skorpion kommt man gut klar – eigentlich. Was das Sternzeichen nämlich absolut nicht abkann, ist Dummheit. Stellt sich beispielsweise im Job jemand zu dämlich an, macht das Sternzeichen ihm schnell eine Ansage. Sie können Menschen, welche nicht nachdenken, einfach nicht ausstehen.

Steinbock

Und dann wäre noch der Steinbock! Denn egal, was das Sternzeichen macht, muss es sehr genau sein. Er ist extrem ehrgeizig und will immer das beste Ergebnis erzielen – wenn das nicht der Fall ist, kann der Steinbock-Geborene auch schon mal aggressiv werden. Das ist vor allem auch im Job der Fall. Und was er auch nicht ausstehen kann: Wenn man Witze über ihn macht. Da versteht er absolut keinen Spaß!