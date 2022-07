Diese 4 Sternzeichen sind schnell genervt

Die Haare wollen nicht sitzen? Der Bus hat mal wieder Verspätung oder man hat sich Kaffee übers Outfit geschüttet? Es gibt wirklich viele Gründe, super schnell an die Decke zu gehen! Doch diese Sternzeichen toppen alles und sind einfach (fast) immer genervt.

Dass man Phasen im Leben hat, wo es maximal stressig ist – das wissen und kennen wir alle. Wenn die Ampel nicht schnell genug auf grün springt, die Schlange beim Bäcker zu lang ist oder einfach so überhaupt gar nichts am Morgen funktioniert hat: Man ist sofort genervt und bekommt schlechte Laune. Doch manche Menschen sind grundlegend mit einem dünnen Nervenkostüm ausgestattet und sind immer extrem schnell genervt!

Bei diesen Sternzeichen stößt du schnell auf Unverständnis

Wassermann

Auch, wenn der Wassermann an sich eine sehr gelassene Persönlichkeit ist: Sobald aber in seiner Leidenschaft das kleinste bisschen schief läuft, könnte das Sternzeichen gegen Wände rennen. Für den Wassermann gibt es nicht Schlimmeres als Imperfektionismus – gerade bei Dingen, die ihm wichtig sind. Bist du nicht gerade mit Menschen zusammen, die genauso hart an den Dingen arbeiten, wie du selber: Au revoir – da ist die Tür! Und die schmetterst du auch noch hinter ihnen sorgfältig zu.

Jungfrau

Als Jungfrau hast du extrem hohe Ansprüche an dich selber. Das weißt du sicherlich nicht erst seit diesem Moment, denn schon dein Leben lang hast du das Gefühl, dir selber nicht auszureichen. Und das kann sich auch ganz schnell auf deinen nervlichen Zustand ausbreiten: Schnell bist du wahnsinnig genervt, nicht mal von anderen, sondern von dir. Fahr dich mal ein bisschen runter und setz deine eigene Messlatte nicht so hoch!

Skorpion

Gerade dann, wenn Skorpione nicht die nötige Aufmerksamkeit bekommen, sind sie sehr schnell eingeschnappt. Egal ob bei Freunden, dem Partner oder der Familie: Gibst du dem Skorpion nicht das Gefühl, der Mittelpunkt des Geschehens zu sein, können danach ordentlich die Fetzen fliegen. Das Sternzeichen braucht einfach die volle Aufmerksamkeit – hat er diese nicht, ist er ziemlich schnell genervt.

Stier

„Immer mit dem Kopf durch die Wand" ist dein Lebensmotto! Dazu gehört, dass du gerne die Kontrolle über dein Leben hast – solltest du das nicht zu 100 Prozent haben, fängst du richtig an frei zu drehen. Du bist genervt, hast schlechte Laune und ganz nebenbei steckst du damit all dein Umfeld an. Du hörst es nicht zum ersten Mal: Aber nicht immer funktioniert alles, wie du es dir vorstellst.