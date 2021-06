Diese 4 Sternzeichen sind schnell beleidigt

Bei einigen Menschen sollte man lieber etwas sensibel sein. Denn sie können auf jede Kleinigkeit sehr schnell beleidigt reagieren. Diese Charaktereigenschaft trifft laut dem Horoskop auf einige Sternzeichen besonders zu.

Es gibt Leute, welche besonders gut mit Kritik umgehen können. Andere können das jedoch überhaupt nicht und können bei jeder Kleinigkeit sehr sensibel oder überempfindlich reagieren. Für ihr Umfeld ist es nicht besonders einfach, mit ihnen umzugehen. Denn sie können einfach sofort beleidigt sein. Der Charakterzug trifft besonders auf einige Sternzeichen zu.

Diese Sternzeichen reagieren schnell beleidigt

Löwe

Der Löwe steht gerne im Mittelpunkt und kann keine Kritik vertragen. Äußert man dann doch mal was kritisches, ist er schnell beleidigt und sein Ego ist verletzt. Er zeigt dem anderen dann die kalte Schulter und kann sogar ziemlich arrogant wirken. Bekommt er zu wenig Aufmerksamkeit und hat den Eindruck, dass du ihm die Show stiehlst, kann er ebenfalls sehr zickig sein. Selbst bei den noch so kleinsten Lappalien kann das Sternzeichen manchmal ziemlich heftig reagieren. Mit Löwen sollte man also lieber sensibel umgehen.

Skorpion

Wenn der Skorpion verletzt wird, kann er richtig wütend werden. Und auch, wenn er sich ungerecht behandelt fühlt, fährt das Sternzeichen seine Stacheln aus. Seine aggressive Stimmung kann schnell in einer hitzigen Diskussion enden – das Sternzeichen kann dann selbst ziemlich verletzend werden. Ist er einmal beleidigt, kann man ihn kaum noch beruhigen. Man sollte sich etwas gedulden, bis Skorpion-Geborene wieder auf einen zukommen

Widder

Der Widder hat sehr viel Temperament und man kann ihn schnell bei jeder Kleinigkeit auf die Palme bringen. Es reicht schon aus, wenn etwas nicht nach Plan läuft – schon ist das Sternzeichen eingeschnappt. Oder auch, wenn eine Freundin mal einen Spaß auf seine Kosten macht, findet er das gar nicht witzig. Ist er dann mal wütend, ist er zunächst nur schwer zur Ruhe zu bringen. Immerhin: Das Sternzeichen ist nicht nachtragend.

Fische

Während sich die anderen Sternzeichen schnell wieder einkriegen, ist das bei Fischen absolut nicht der Fall. Ist das Sternzeichen einmal beleidigt, kann die Gefühlslage sehr lange andauern. Sie können extrem lange schmollen. Um das etwas abzukürzen, könnte der andere über seinen Schatten springen und sich bei ihm entschuldigen – aber auch nur dann, wenn du wirklich schuld hast. Schon gelesen? Diese 3 Sternzeichen sind besonders temperamentvoll