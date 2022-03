Diese 4 Sternzeichen sind schlecht im Bett

Im Bett läuft es einfach nicht gut? Oder das Liebesspiel ist einfach total öde? Das haben wir wohl alle schon mal erlebt, dass es mit dem Partner in der Beziehung oder dem Date nicht ganz klappt. Laut dem Horoskop könnte das auch mit dem Sternzeichen zusammenhängen.

Nicht jeder hat das Gespür im Bett – da kann schon mal was schief gehen oder es passieren peinliche Dinge. Und nicht jeder kann sich auf den anderen einlassen – das Liebesspiel könnte dann eher verkrampft wirken. Das könnte auch an Charakterzügen liegen, welche mit dem Sternzeichen zu tun haben. Es handelt sich dabei um keine wissenschaftliche Datenerhebung, sondern um einige Charakterzüge – das bedeutet nicht, dass gleich jeder mit dem jeweiligen Sternzeichen eine totale Niete im Bett ist.

Diese Sternzeichen sind echte Nieten im Bett

Krebs

Bei Krebsen im Bett läuft – sagen wir mal – nicht gerade viel. Das Sternzeichen ist sehr sentimental – deshalb muss es im Bett auch sehr ruhig und harmonisch zugehen. Auf eine etwas härtere Nummer oder auch neuen Experimenten lässt sich der Krebs beinahe nie ein. Das Sternzeichen hat also eher Blümchensex und bevorzugt meist die gleichen Stellungen.

Löwe

Der Löwe ist sehr selbstbewusst und auch stur – so auch im Lebeslieben. Denn wenn er einen Orgasmus hatte, ist für ihn die Nummer vorbei – und das kann durchaus ziemlich schnell gehen. Dann spielt es besonders bei Löwen-Jungen auch keine Rolle, ob seine Partnerin schon gekommen ist oder nicht. Und auch bei One-Night-Stands zeigen sie ihre kalte Schulter und abservieren diese schnell ab.

Widder

Und auch Widder-Geborene sind nicht die besten Liebhaber. Für ihn ist nur wichtig, dass er auf seine Kosten kommt – was seine Partnerin oder Partner für Wünsche hat, ist für ihn erstmal zweitrangig. Beim Liebesspiel lehnt er sich sehr zurück und lässt dem Partner alles machen – bis er zum Höhepunkt kommt. Er selber bringt kaum Initiative mit selbst rein.

Steinbock

Der Steinbock gilt als sehr spießig – und das auch im Bett! Er zeigt kaum Emotionen, aber auch im Bett ist das kaum der Rede wert. Er denkt beim Sex nicht an seinen Partner – stattdessen könnte er dabei sogar an seine Ex denken. Er kann sich generell nur schwer auf andere einlassen und ist im Bett daher sehr zurückhaltend. Schon gelesen? Diese 4 Sternzeichen sind gefühlskalt