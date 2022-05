Diese 4 Sternzeichen sind extrem rücksichtslos

Einige Menschen denken nur an sich und sind extrem rücksichtlos. Sie wollen einfach selber im Mittelpunkt stehen – was ihr Umfeld denkt oder fühlt, ist ihnen ziemlich egal. Sich nehmen sich was sie wollen ohne auf andere Mitmenschen zu achten? Das können sie am besten! Dabei ist es ihnen egal, ob es die Familie oder doch „nur“ die Freunde sind.

Rückblickend hätte man einige Freundschaften definitiv überspringen können. Man wurde ausgenutzt und im schlimmsten Fall hat man nicht nur Zeit verloren. Am Anfang möchten sie dein bester Freund sein und nehmen dich dabei schamlos aus. Sei es, dass sie immer die Lorbeeren einsammeln oder sich immer nur dann melden, wenn sich etwas brauchen: Einige Sternzeichen sind sich wirklich für nichts zu schade!

Diese Sternzeichen sind ihr eigener Mittelpunkt

Zwilling

Eigentlich hat der Zwilling nichts böses im Schilde, doch durch seine sprunghafte Art könnte man denken sie wären nicht ehrlich. Zwillinge haben meist ein Problem mit Entscheidungen und würden sich im worst case da immer an erster Stelle stehen. Sobald es brenzlig wird hat das Sternzeichen sofort ab.

Schütze

Du bist eben nicht so gut mit anderen, weshalb du dich darauf eingestellt hast lieber alleine zu sein. Die Zusammenarbeit mit anderen machst du dir als Schütze damit extrem schwer. Du findest deine Pläne grundsätzlich besser als die der anderen! Es kommt also nicht selten vor, dass das Sternzeichen sich abschottet und sein Ding für sich selbst durchzieht.

Steinbock

Wenn der Steinbock etwas will, dann bekommt er es auch! Und da manchmal die charmante Art nicht ausreicht, hat der Steinbock seine skrupellose und rücksichtslose Art beinahe perfektioniert. Er ist immer im Recht – sollte da jemand der anderen Meinung sein, kann er sich warm anziehen!

Widder

In Sache Kritik kennt das Sternzeichen nichts! Blatt vor den Mund nehmen? Nie im Leben! Der Widder ist viel zu rücksichtslos, als dass er jemanden mit Samthandschuhen anfassen würde. Zu Ungunsten seiner Freunde, denn die haben es meist nicht leicht mit ihm.