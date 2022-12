Diese 4 Sternzeichen sind extrem prüde

Sie sind selbstbewusst und extrem locker – auch im Bett. Einige probieren gerne neue Sachen aus und wagen viele Experimente. Bei anderen ist eher genau das Gegenteil der Fall: Sie ist sind einfach total verklemmt und sehr zurückhaltend. Laut dem Horoskop sind vor allem vier Sternzeichen besonders prüde.

Verklemmte Charaktere sind oft schüchtern, zurückhaltend und können sich einfach nicht fallen lassen. Das trifft nicht nur im Bett zu, sondern auch im Alltag. Sie gehen im Leben auch einfach alles generell etwas ruhiger an, sind romantisch und konservativer als ihre Freundinnen. Deshalb werden sie insgesamt auch als prüde wahrgenommen – das trifft laut dem Horoskop besonders auf vier Sternzeichen zu.

Diese 4 Sternzeichen sind prüde

Stier

Der Stier ist ein absoluter Gewohnheitsmensch. Das Sternzeichen lässt sich nicht auf neue Abenteuer ein, denn sein Alltag hat feste Strukturen, die er nicht brechen will. Stier-Geborene legen viel Wert auf Liebe, Sicherheit und bleibt am liebsten in seiner Komfortzone, welche er nie verlassen will. Auf andere wirkt das Sternzeichen deshalb sehr zurückhaltend, schüchtern und gilt daher auch als prüde. Insgesamt lässt er es einfach ruhiger angehen…

Jungfrau

Die Jungfrau ist extrem perfektionistisch. Alles muss genau durchorganisiert sein und nach Plan laufen. Sie wollen ihre Ziele durchsetzen und alles perfekt machen – deshalb wirken sie auf andere eher verklemmt. Jungfrau-Geborene lassen sich kaum auf neue Sachen ein und der Spaß kommt deshalb oft einfach viel zu kurz. Statt einer Partynacht mit Freundinnen bleibt die Jungfrau lieber zu Hause und lebt in ihrer eigenen Welt.

Wassermann

Der Wassermann ist eigentlich experimentierfreudig – jedoch bei einer Sache nicht: Und zwar im Bett! Denn dort hält er sich tatsächlich ziemlich zurück und geht es eher ruhiger an. Sobald seine Freunde intime Dinge ansprechen, errötet er und schweigt – solche Situationen sind ihm extrem unangenehm. Denn er spricht einfach nicht über solche privaten Angelegenheiten. Zudem kann er auch nicht über seine Gefühle offen sprechen und wirkt daher oft verklemmt.

Steinbock

Der Steinbock ist sehr kontrolliert und lässt sich auf spontane Dinge eher nicht ein. Besonders wichtig ist ihm der Job – selbst nach Feierabend kann er nicht abschalten. Denn statt mit Freunden um die Häuser zu ziehen, geht er lieber dem Hausputz nach. Er ist extrem pflichtbewusst, aber übertreibt es leider auch damit – dadurch ist er sehr angespannt und gilt in seinem Umfeld als sehr prüde.