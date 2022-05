Diese 4 Sternzeichen wirken mysteriös

Nicht jeder gibt alles von seinem Privatleben preis und hält sich ziemlich bedeckt. Und auch sonst sind sie sehr zurückgezogen – sie haben eine geheimnisvolle Aura, die nur schwer zu knacken ist. Diese Charaktereigenschaft trifft laut dem Horoskop auf einige Sternzeichen besonders zu.

Es gibt Leute, welche einfach voller Geheimnisse stecken und behalten die meisten Dinge einfach lieber für sich. Ihre Taten sowie ihre Worte sind vorher genau überlegt. Ihre Ausstrahlungskraft ist magisch, manchmal können sie dadurch aber unheimlich wirken. Denn andere können sie einfach kaum einschätzen. Es gibt einige Sternzeichen, welche besonders mysteriös wirken.

Diese 4 Sternzeichen sind geheimnisvoll

Skorpion

Der Skorpion behält gerne Sachen für sich und überlegt sich genau, was er anderen mitteilt – und das sogar bei seinen guten Freunden. Denn mit einer kritischen Äußerung will er sich nicht bloßstellen – deshalb behält er lieber gerne Sachen für sich. Das Sternzeichen will einfach nicht angegriffen werden und schweigt manchmal lieber.

Wassermann

Der Wassermann ist sehr schwer zu knacken. Sie gehen einfach ihren eigenen Weg – was andere davon halten, ist ihnen ziemlich egal. Zwar mag das Sternzeichen gerne kommunizieren, aber er gibt kaum private Details zu sich preis – und genau das macht ihn auch so geheimnisvoll und hat für andere eine anziehende Wirkung. Kaum einer weiß, was wirklich in ihnen vorgeht.

Krebs

Der Krebs zeigt kaum seine Gefühle und seine Gedanken behält er lieber für sich – andere lässt er jedenfalls kaum daran teilhaben. Für andere wirkt er eher zurückhaltend und verschlossen – das macht ihn ziemlich geheimnisvoll. Zwar hat er eine weiche Fassade, aber nach außen zeigt er den harten Kern – er zeigt kaum, was wirklich in ihm vorgeht. Nur seinem engsten Freundeskreis vertraut er sich manchmal an, aber auch das braucht viel Zeit.

Jungfrau

Die Jungfrau ist einer Perfektionistin – Ehrlichkeit und Disziplin sind nur zwei gute Charaktereigenschaften von dem Sternzeichen. Ihr Auftreten ist aber manchmal so perfekt, dass es schon wieder mysteriös wirkt – jeder Schritt ist genau überlegt, damit ja kein Fehler passiert. Deshalb können andere Menschen das Sternzeichen nur sehr schwer einschätzen.