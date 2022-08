Diese 4 Sternzeichen sind besonders leidenschaftlich

Große Gesten müssen sich nicht nur auf eine Liebesbeziehung beschränken. Denn jeder kann leidenschaftlich sein – und das in vielen Bereichen im Leben. Laut dem Horoskop ist bei einigen Sternzeichen die Leidenschaft am größten.

Tiefe Gefühle oder große Gesten: Es gibt Menschen, die einfach in vielen Bereichen sehr leidenschaftlich sind. Sie sind einfach Feuer und Flamme,neue Projekte anzugehen oder ihre Ziele umzusetzen. Doch auch in einer Partnerschaft würden sie einfach alles für ihren Liebsten tun. Ihre mitreißende Art macht vor Nichts halt und damit können sie auch bei anderen punkten. Einige Sternzeichen sind laut dem Horoskop besonders leidenschaftlich.

Bei diesen 4 Sternzeichen ist die Leidenschaft besonders groß

Skorpion

Der Skorpion ist extrem leidenschaftlich – das trifft vor allem auf die Partnerschaft zu. Denn für seinen Liebsten würde das Sternzeichen einfach alles tun und ihm jeden Wunsch erfüllen. Mit seinem Partner oder seiner Partnerin lebt er die Romantik in vollen Zügen aus. Seine Leidenschaft hat aber auch einen Haken. Skorpion-Geborene haben ein großes Temperament – und das sorgt bei Streits oder Diskussionen immer wieder für Zündstoff, denn er will seine Meinung um jeden Preis durchsetzen.

Löwe

Löwen sind sehr selbstbewusst und vor allem zielstrebig. Deshalb wollen sie ihre Pläne unbedingt durchsetzen und ihre Ziele erreichen. Halbe Sachen gibt es bei dem Sternzeichen definitiv nicht. Sie stehen zudem gerne im Mittelpunkt – selbst bei ihrem Partner. Damit Löwe-Geborene nicht in Vergessenheit geraten, würden sie für ihren Partner oder ihrer Partnerin alles geben – auch im Schlafzimmer. Beim Liebesspiel lässt es der Löwe daher ordentlich krachen und sein Gegenüber kommt dabei voll auf die Kosten.

Widder

Der Widder will sich in allen Bereichen des Lebens durchsetzen – sei es privat oder beruflich. Das Sternzeichen setzt sich hohe Ziele, welche er unbedingt erreichen will – aufgeben gibt es für ihn nicht! Seine ganze Leidenschaft widmet er dann meist einer Sache, um die zum Ende zu bringen. Das Erfolgsrezept scheint aufzugehen, denn tatsächlich kann er seine Pläne meist alle umsetzen – dafür wird er auch von anderen oft bewundert. Der Widder ist also ein echtes Genie!

Fische

Fische sind vor allem in einer Beziehung extrem leidenschaftlich. Das Sternzeichen ist immer für seine Partnerin oder seinem Partner da und wollen ihn glücklich machen. Fische-Geborene gehen mit ihren Gefühlen auch offen um und zeigen ihrem Liebsten, wie gerne sie ihn haben. Zudem überraschen sie ihre Freundin oder Freund immer wieder mit kleinen Gesten und auch im Bett erfüllen sie ihm jeden Wunsch.