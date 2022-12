Diese 4 Sternzeichen küssen besonders schlecht

Zu einer der schönsten Nebensachen weltweit zählt küssen. Doch auch, wenn es einige nicht wahrhaben sollen – nicht alle können das gut. Bei manchen ist die Lippen- und Zungentechnik nicht so gut ausgeprägt, als bei anderen. Ob das möglicherweise mit dem Sternzeichen zusammenhängt?

Manchmal will man einfach nicht so richtig warm miteinander werden – das merkt man auch an einem Kuss. Das kann unter anderem am Sternzeichen liegen! Denn einige besitzen nicht die Fähigkeit, gut zu küssen – das ist erstmal nicht weiter schlimm. Einige Sternzeichen brauchen laut dem Horoskop etwas mehr Training, als andere!

Diese Sternzeichen können nicht gut küssen

Jungfrau

Grundsätzlich sind Jungfrauen keine schlechten Küsser! Nur ihr Drang zum Perfektionismus steht ihnen beim leidenschaftlichen Miteinander im Weg und wollen ein bisschen zu sehr alles richtig machen. Für sie steht die Planung und Technik im Vordergrund – bei der Romantik absolut fehl am Platz!

Löwe

Kein Fehler bleibt bei ihnen ungesehen! Löwen haben ein sehr genaues Auge – auch beim Küssen. Wenn ihnen ein Fehler auffällt, können sie diesen schlecht übersehen und verlieren schnell die Lust. Ihnen fällt es schwer, sich gedanklich zu konzentrieren und brauchen sehr lange um Leidenschaft entwickeln zu können. Durch ihre temperamentvolle Art kann die gemeinsame Zeit schnell mal impulsiv werden und in einer absoluten Katastrophe enden.

Steinbock

Auch Steinböcke sind keine grundsätzlich schlechten Küsser! Für sie steht die emotionale Beziehung zum Partner im Vordergrund – wenn die nicht ausreichend ist, gibt sich der Steinbock auch keine Mühe. Je mehr der Gegenüber ihm gibt, desto mehr möchte er auch etwas zurück geben. Sollte es aber langweilig werden, hat er auch kein Problem damit, die kalte Schulter zu zeigen! Steinböcke sind keine einfachen Liebhaber.

Wassermann

Für ihn steht das Abenteuer im Vordergrund: Zu wild und abwechslungsreich kann es dem Wassermann gar nicht sein. Er gehört zu den Sternzeichen, die viel Bewegung brauchen und Routine gar nicht leiden können. Das findet sich auch beim Küssen wieder! Der Wassermann möchte verschiedene, ausgefallene Techniken ausprobieren und das kann seinen Partner manchmal etwas abschrecken. Ein bisschen weniger Impulsivität würde ihm gut tun und das Küssen auch wesentlich leidenschaftlicher machen.