Diese 4 Sternzeichen sind extrem verletzlich

Harte Schale, weicher Kern: Einige Menschen können einfach kaum ihre Gefühle zeigen. Dabei können sich innerlich zerbrechen, denn hinter der Fassade stecken oft sanfte Gemüter. Sie nehmen ihren Kummer aber besonders zu Herzen. Laut dem Horoskop sind einige Sternzeichen besonders verletzlich.

Es gibt Menschen, welche sich Dinge oft sehr zu Herzen nehmen – egal ob im Job, in der Liebe oder bei einer Freundschaft. Sie leiden darunter, wenn mal nicht alles nach Plan läuft oder wenn sie kritisiert werden. Schon bei dem kleinsten Detail zerbrechen sie sich den Kopf. Das liegt vor allem an der Persönlichkeit, aber laut dem Horoskop hat das auch was mit dem Sternzeichen zu tun.

Diese 3 Sternzeichen sind verletzlich

Skorpion

Der Skorpion ist sehr stolz und möchte immer alles richtig machen. Doch gerade, weil er zum Perfektionismus neigt, unterlaufen ihm Fehler und dann können Pläne auch schon mal schiefgehen. Das kränkt ihn total, womit er dann schwer zu kämpfen hat. Fängt er sich Kritik ein, kommt er damit überhaupt nicht klar und nimmt sich das sehr zu Herzen. Zudem ist er sehr nachtragend und denkt sehr lange über viele Dinge nach. Und auch in der Liebe ist es manchmal schwierig: Wenn das Sternzeichen das Gefühl hat, verletzt zu werden, zieht er schon mal schnell einen Schlussstrich.

Löwe

Der Löwe ist sehr selbstbewusst und steht im Mittelpunkt. Nach außen gibt sich das Sternzeichen immer ziemlich groß – dahinter steckt aber eine harte Schale. Denn eigentlich haben Löwe-Geborenen einen weichen Kern, was sie aber nie ganz zeigen wollen. Denn ihre Gefühle verstecken sie gerne mal vor anderen. Wenn es mal nicht so läuft, fühlen sie sich als Versager und kommen mit der Situation absolut nicht klar. Sie können sich danach schon mal einige Tage zurückziehen.

Widder

Der Widder ist sehr selbstbewusst und manchmal auch ein echter Sturkopf. Das Sternzeichen hat ein riesiges Problem damit, wenn es kritisiert wird und auch Angst vor Ablehnung. Sein Herz könnte dann schnell gebrochen werden! Das trifft sowohl in der Liebe als auch im Job zu. Zudem glauben Widder-Geborene auch, schnell zu versagen – davon muss sich das Sternzeichen meist einige Tage erholen. Bei Widder-Geborenen sollte mal lieber aufpassen, was man sagt.

Stier

Der Stier wirkt eher sehr stur und teilweise manchmal sogar arrogant. Dabei sieht es im Inneren des Sternzeichens oft ganz anders aus. Denn er hat ein Problem damit, seine Gefühle zu zeigen, da er Angst vor Zurückweisung und Ablehnung hat. Aus dem Grund versucht er seine Emotionen zu überspielen – sein Umfeld ist daher manchmal verunsichert, wie es ihm wirklich geht. Stier-Geborene sollten definitiv offener zu anderen sein. Schon gelesen? Diese 3 Sternzeichen sind total egoistisch