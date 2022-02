Diese 4 Sternzeichen sind die größten Stalker

Mal ehrlich: In jedem von uns steckt doch ein kleiner Detektiv! Schließlich haben wir große Lust dazu, immer mal zu checken, was Freunde in den sozialen Netzwerken so treiben. Es gibt aber Menschen, welche es damit ziemlich übertreiben. Laut dem Horoskop zählen besonders vier Sternzeichen zu den größten Stalkern.

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser – diesen Spruch kennen wir wohl alle. Dieses Sprichwort nehmen sich aber einige richtig zu Herzen und spionieren andere regelrecht aus – insbesondere trifft das auf die sozialen Netzwerke zu. Sie wollen einfach immer die neusten Informationen zu Freunden herausfinden oder einfach nachschauen, was der Ex so treibt. Auf einige Sternzeichen trifft diese Charaktereigenschaft laut dem Horoskop besonders zu.

Diese Sternzeichen spionieren andere aus

Skorpion

Der Skorpion ist sehr neugierig und stalken andere vor allem in den sozialen Netzwerken. Sie wollen einfach alle nützliche Informationen über Freunde oder sogar dem Ex-Freund herausfinden. Die Recherche kann dann auch schon mal paar Stunden dauern, denn sie nehmen es sehr genau und sind erst zufrieden, wenn sie alles wissen. Der Grund? Skorpione sind besonders misstrauisch. Deshalb durchforstet das Sternzeichen auch das Netz bei neuen Bekanntschaften oder versucht vor einem Date, alles über die Person herauszufinden.

Stier

Der Stier ist generell misstrauisch. Das trifft vor allem auf neue Menschen zu, welche er kennengelernt. Bevor er jemanden trifft, will er alles über die jeweilige Person herausfinden. Das trifft aber auch bei Freundschaften oder einer Beziehung zu. Hat er sich doch mal auf jemanden eingelassen, zählt für ihn nur diese Person. Diese behält er dann auch ziemlich sehr imAuge – er kann zudem sehr eifersüchtig und sogar besitzergreifend sein. Um an Beweise zu kommen, tut er fast alles – er würde sogar das Handy des anderen ausspionieren.

Löwe

Der Löwe ist weniger in einer Beziehung oder bei Freunden ein Stalker, aber im Job. Denn das Sternzeichen hat das Zeug für eine Führungsposition – um den Konkurrenten auszuschalten, versucht er alles, über ihn herauszufinden und spioniert ihn aus. Denn schließlich will das Sternzeichen alles für seinen Vorteil nutzen – dabei greifen Löwe-Geborene schon auch mal zu fiesen Tricks. Mit den Schwächen des Konkurrenten wollen sie ihm schlagen – und meist gelingt ihm das auch. Bei dem Sternzeichen ist zumindest im Job große Vorsicht geboten.

Krebs

Der Krebs ist sehr emotional und hört einfach immer auf sein Herz. Das Sternzeichen ist ein totaler Beziehungsmensch und würde für seinen Partner einfach alles tun. Dennoch haben Krebs-Geborene ein Problem: Sie vertrauen ihrem Partner nicht immer. Das kann manchmal zu einer heftigen Eifersucht führen. Damit der Krebs wirklich sicher ist, will er um jeden Preis die Wahrheit herausfinden – er kontrolliert seinen Partner andauernd und ist sofort misstrauisch, wenn sich dieser mal nicht sofort meldet. Schon gelesen? Diese 4 Sternzeichen gehen chronisch fremd