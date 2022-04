Diese 4 Sternzeichen sind die besten Küsser

Heiß, wild oder einfach leidenschaftlich – küssen will gelernt sein. Das können einige Menschen besonders gut, welche den anderen mit ihrem Kuss um den Verstand bringen. Das könnte auch an den Sternen liegen. Denn laut dem Horoskop sind vier Sternzeichen die besten Küsser.

Küsse gibt es in vielen Situationen – mal mit der Familie, aber vor allem auch bei Freunden und natürlich bei dem Partner, wo diese besonders leidenschaftlich ausfallen. Und bei einem Date wird auch immer mal rumgeknutscht. Vom Wangenkuss bis hin zum Zungenkuss – es gibt unendlich viele Arten von Küssen. Doch wer kann es eigentlich am besten? Da sollte man vielleicht mal ein Blick auf die Sterne schauen.

Diese Sternzeichen können besonders gut küssen

Krebs

Der Krebs ist sehr charmant und vor romantisch. Sie wollen andere Menschen beeindrucken – auch den Partner in einer Beziehung. Das Sternzeichen ist total liebevoll – das merkt man vor allem auch beim Küssen. Denn das können krebs-Geborene richtig gut! Besonders ihre sanften Küsse können den anderen locker um den Verstand bringen.

Löwe

Der Löwe würde für seinen Partner alles tun und zeigt sich von seiner romantischen Seite. Aber nicht nur in einer Beziehung, sondern auch bei einem Date ist er einer der leidenschaftlichen Sternzeichen überhaupt – und das spiegelt sich auf dem Kuss nieder, die sehr erotisch ausfallen können. Denn das können Löwe-Geborene besonders gut. Manchmal mag er es auch etwas wild und begeistert damit seinen Kusspartner – er legt sich jedenfalls mächtig ins Zeug, um den anderen glücklich zu machen.

Fisch

Der Fisch will vor allem seinen Partner gefallen und versucht, ihm alles recht zu machen. Deshalb sprudelt er nur so vor Leidenschaft und beim Küssen will er einfach gut performen. Deshalb sind Küsse mit Fisch-Geborenen schon etwas Besonderes, denn diesen wird man nicht so schnell vergessen. In dem Kuss steckt in jedem Fall sehr viel Gefühl – so will er zeigen, dass ihm sein Gegenüber sehr viel bedeutet.

Stier

Bei dem Stier sind es vor allem die Zungenküsse, die viel ausmachen. Hat er wirklich jemanden sehr gerne, kann er mit ihm einfach stundenlang knutschen – und das kann er wirklich gut! Das Sternzeichen zeigt sich dabei von seiner gefühlvollsten Seite. Er tut alles dafür, dass sein Partner voll auf seine Kosten kommt. Bei dem Stier ist man jedenfalls gut aufgehoben und man kann sich fallen lassen.