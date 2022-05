Diese 4 Sternzeichen sind echte Blender

Die eigenen Gefühle zeigen – das ist für einige Menschen ein großes Problem! Obwohl sie Selbstbewusstsein ausstrahlen, sind sie eigentlich total unsicher und können ihre eigenen Unsicherheiten perfekt überspielen. Laut dem Horoskop sind einige Sternzeichen echte Blender und zeigen nie, was sie wirklich fühlen oder denken.

Es gibt Leute, welche gut tricksen können. Sie strahlen Selbstbewusstsein aus, sind hilfsbereit oder ehrgeizig. Dabei trifft das auf die jeweilige Person gar nicht zu, denn das ganze Gegenteil ist der Fall – sie können andere Menschen total blenden und zeichnen ein völlig anderes Bild von sich ab. Einige Sternzeichen können laut dem Horoskop besonders gut ihre Gefühlslage vertuschen.

Diese 4 Sternzeichen können andere blenden

Löwe

Der Löwe will einfach immer im Mittelpunkt stehen und ist erfolgsbesessen. Das Sternzeichen will die Karriereleiter ganz schnell nach oben klettern – und sei es um jeden Preis. Deshalb erfindet er gerne mal Fähigkeiten, die er eigentlich gar nicht hat. Sie schaffen es immer wieder, andere mit ihrem Gerede von sich aufmerksam zu machen – und das, obwohl sie von dem jeweiligen Bereich eigentlich gar keine Ahnung haben. Das Sternzeichen kann andere Menschen ziemlich gut blenden!

Schütze

Der Schütze hat klare Ziele und Pläne im Leben – diese will er unbedingt erreichen und hat auch keine Skrupel davor, etwas anderes zu sein, was er eigentlich gar nicht ist. Das Sternzeichen ist gut geübt, einfach auch mal Geschichten zu erfinden, um an sein Ziel zu kommen. Sie sind darin sehr talentiert – deshalb kommt man dem Sternzeichen entweder gar nicht oder erst sehr spät auf die Schliche. Bei Schütze-Geborenen ist jedenfalls Vorsicht geboten!

Zwillinge

Es ist längst kein Geheimnis mehr: Zwillinge haben zwei Gesichter. Bei engen Freunden sagt das Sternzeichen immer die Wahrheit. Bei flüchtigen Bekanntschaften sieht das jedoch anders aus, denn dann würden sie nie ihr wahres Gesicht zeigen und spielen anderen auch gerne mal was vor. Zwillinge lassen sich einfach nicht hinter die Fassade schauen und stellt einige Dinge deshalb manchmal anders klar, als es wirklich war.

Fische

Fische

Fische sind vor allem introvertiert. Sie legen viel darauf Wert, was andere Menschen von ihnen denken. Das Sternzeichen kann seine Gefühlswelt perfekt überspielen und blenden andere damit. Für einen Außenstehenden ist es daher schwierig zu wissen, wie sich das Sternzeichen wirklich fühlt – nach außen wollen sie einfach immer das perfekte Bild abgeben, anstatt zu zeigen, wie es wirklich in ihnen aussieht.