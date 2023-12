Diese 4 Sternzeichen sind besonders zickig

Sie fahren öfter mal die Krallen aus oder benehmen sich wie eine Prinzessin, wenn mal nicht alles nach Plan läuft. Sie haben den Ruf als Zicke weg. Das könnte durchaus am Sternzeichen liegen. Denn das sagt einiges über den Charakter aus. Laut dem Horoskop sind einige Sternzeichen besonders zickig.

Einige sind launisch, zickig oder wissen einfach immer alles besser. Die Diven-Allüren können andere ziemlich nerven. Sie sind zwar oft auch gut gelaunt, aber in der nächsten Sekunde können sie auch wieder ziemlich launisch sein und machen ihrem Umfeld das Leben richtig schwer. Bei dem kleinsten Detail können sie überzogen reagieren. Bei einigen Sternzeichen herrscht Zicken-Alarm – aber auf welche trifft das zu?

Diese Sternzeichen sind die größten Zicken

Widder

Das Sternzeichen hat einen ausgeprägten Willen. Wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat, will er das auch durchsetzen – dafür ist ihm jedes Mittel recht. Andere sollen bestenfalls nach seiner Pfeife tanzen – andere Meinungen kann er nur schwer akzeptieren. Mit Kritik kann er nur schwer umgehen und fährt schnell mal seine Krallen aus. Widder-Geborene sagen auch, wenn ihnen etwas nicht passt – jedoch manchmal nicht in einem netten Ton. Dann kann es schon mal lauter werden.

Löwe

Der Löwe ist selbstbewusst, hat einen krassen Ego und gilt als einer der zickigsten Sternzeichen überhaupt. Er ist total selbstverliebt und kommandiert andere herum. Er steht sehr gerne im Mittelpunkt. Mit Kritik kann er nur schwer umgehen – nur seine Meinung zählt. Er ist absolut überzeugt von sich und ist eben eine echte Diva! Menschen in seinem Umfeld haben es mit dem Sternzeichen daher nicht immer ganz einfach.

Skorpion

Bei dem Sternzeichen ist es oft der Fall, dass der Skorpion länger schweigt, wenn er wütend ist oder ein Stimmungstief hat. Zunächst ist seine zickige Ader daher nicht zu spüren. Das kann sich aber ändern, denn irgendwann explodiert die Bombe – und dann lässt er alles raus, was er in sich hineingefressen hat. Dann kann er schon mal ziemlich giftig reagiert und macht klare Ansagen – damit kommen seine Mitmenschen nicht immer klar. Er nimmt auch kein Blatt vor den Mund und sagt, was er denkt – das kann durchaus auch verletzend sein. Außerdem lässt sich das Sternzeichen provozieren.

Krebs

Der Krebs ist gefühlvoll – eigentlich. Er kann aber auch mal unter Stimmungsschwankungen leiden und dann ist Zicken-Alarm angesagt. Das Sternzeichen ist sehr emotional – und deshalb kann er auch sehr nachtragend sein, wenn ihm etwas nicht passt. Dann kann er schon auch mal ziemlich unfreundlich reagieren. Er hat einen Dickschädel und versucht diesen, auch immer durchzusetzen – auch, wenn er im Unrecht ist. Das Sternzeichen ist nur schwer belehrbar. Schon gelesen? Diese 3 Sternzeichen sind oft wütend