Diese 4 Sternzeichen sind besonders verträumt

Einfach mal die Welt an sich vorbeiziehen lassen und vor sich hinträumen: Einige Sternzeichen sind da wahre Spezialisten drin! Sie können gar nicht anders, als sich regelmäßig vor den Problemen des Alltag zu retten. Denn in ihren Träumen ist meist alles besser, als im echten Leben.

Der Alltag kann schon ziemlich anstrengend sein. Kein Wunder, dass sich einige Menschen in Tagträume retten, um der Realität zu entfliehen. Es ist aber auch wirklich einladend bei der Busfahrt melancholisch aus dem Fenster zu schauen und die Gedanken kreisen zu lassen. An sich was Schönes, die Busfahrt geht so definitiv schneller rum. Aber meist kann man diese Gedankenkreisläufe nicht wieder abstellen. Schnell verrennt man sich dann in negative Gedanken, die gar nicht nötig wären.

Diese Sternzeichen entfliehen gerne der Realität

Wassermann

Dadurch, dass der Wassermann sowieso schon ein sehr kreativer Mensch ist, ist es kein Wunder, dass er sich gerne in Tagträume verrennt. Für das Sternzeichen gehört es fest zum Prozess dazu sich einer Idee hinzugeben. Deshalb sieht man den Wassermann auch immer wieder leere Blicke in die Ferne starren. Keine Sorge: In den wenigsten Fällen ist er traurig, sondern arbeitet intensiv an seinem neusten Projekt!

Krebs

Du hast sicherlich schon mitbekommen, dass dir unangenehmen Situationen nicht so gut liegen. Sobald etwas schwierig wird hast du stark das Bedürfnis dich der Situation zu entziehen. Und meist reicht es eben nicht physischen Abstand zu bekommen, der emotionale ist mit mindestens genauso wichtig. So ist es kein Wunder, dass du als Krebs deine Zeit lieber in Träumen verbringst. Dort läuft alles so, wie du es willst – wieso solltest du also darauf verzichten?

Fische

Fische sind sehr introvertierte Menschen – sie schöpfen ihre Kraft bei sich selbst und nicht bei anderen. Sobald sie etwas Zeit für sich haben entfliehen sofort der Realität. Meist laugt sie ihr beschäftigter Alltag aus und jede kleinste Sekunde wird da mit etwas Schönerem verbracht. Hier bieten sich Tagträume perfekt an!

Skorpion

Auch der Skorpion gehört zu den kreativsten Sternzeichen aller Tierkreise. Er hat eine blühende Fantasie, die er gerne in seine Arbeitswelt integriert. Das Besondere am Skorpion? Er lässt sich weniger von seinen Tagträumen aus der Bahn werfen, als andere. Das macht im zu einem sehr bewussten Denker, der besonders gute Idee hat!