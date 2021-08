Diese 4 Sternzeichen sind am liebevollsten

Sie sind immer an deiner Seite, unterstützen dich in jeder Lebenslage oder haben ein offenes Ohr: Es gibt einige Menschen, welche einfach total liebevoll sind. Diese Charaktereigenschaft trifft besonders auf einige Sternzeichen zu.

Geborgenheit, Zärtlichkeit oder Liebe – diese Dinge können das Leben einfach wundervoll machen. Und einige Menschen besitzen genau diese Eigenschaft. Hat man jemanden davon im Freundeskreis, kann sich derjenige glücklich schätzen. Sie behandeln andere immer gut und sorgen dafür, dass es dem Familien- und Freundeskreis immer gut geht. Einige Sternzeichen sind demnach besonders liebevoll.

Diese Sternzeichen sind besonders liebevoll

Fische

Die Fische zählen zu den liebevollsten Sternzeichen überhaupt. Denn sie haben immer ein offenes Ohr und können sich in die Situation des anderen gut hineinversetzen. Deshalb kann es schon vorkommen, dass Personen genau bei dem Sternzeichen ihr Herz ausschütten und über Probleme ganz offen reden. Sie geben immer Ratschläge und versuchen zu helfen, wo es nur geht. Dabei vergessen Fische-Geborene manchmal, an sich selbst zu denken.

Krebs

Nach außen kann der Krebs manchmal ziemlich hart wirken, hat aber einen weichen Kern. Das Sternzeichen lässt zunächst wenige Menschen an sich ran, denn sie haben auch eine verletzliche Seite. Hat man jedoch sein Vertrauen gewonnen, sind Krebs-Geborene exctrem liebevoll. Das trifft auch in einer Beziehung zu: Als Partner sind sie besonders verständnisvoll und liebenswert. Hat man das Vertrauen bei dem Sternzeichen das Vertrauen jedoch verspielt, erlangt man es nur in seltensten Fällen wieder.

Löwe

Der Löwe gilt als sehr selbstbewusst. Hat man jedoch sein Vertrauen gewonnen, gehört er zu den loyalsten Sternzeichen überhaupt. Mit ihm kann man über alles reden und Löwe-Geborene sind immer für den anderen da. Und auch in einer Beziehung sind sie total liebevoll und haben einen ausgeprägten Beschützerinstinkt. Das Sternzeichen würde einfach alles für seinen Partner tun und steckt seine eigenen Bedürfnisse auch öfter mal zurück. Wer also einen Löwen an seiner Seite hat, kann sich glücklich schätzen.

Waage

Die Waage ist besonders hilfsbereit und sind immer für ihr Umfeld da. Sie versuchen, Verständnis für die Situation des anderen zu zeigen und überlegen, wie man helfen kann. Wenn man ein Problem hat, kann man sich bei Waage-Geborene anlehnen. Sie sind zudem sehr ausgeglichen und harmoniebedürftig. Sie selbst streiten sich nie und suchen stattdessen lieber einen Kompromiss, welcher beide Seiten glücklich macht. Schon gelesen? Diese 3 Sternzeichen sind süchtig nach Liebe