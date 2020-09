Diese 4 Sternzeichen sind total entspannt

Schnell kann uns der Alltag mal über den Kopf wachsen und schon stehen wir komplett überfordert da. Ein organisiertes Zeitmanagement kann gegen Stress helfen. Brauchen diese Sternzeichen aber gar nicht. Denn sie sind von Natur aus absolut tiefenentspannt.

Wir leben in einer sehr schnellen Zeit. Alles ist hektisch und muss sofort verfügbar sein. In so einer Zeit ist es schwer auch mal abzuschalten und Ruhe in sich einkehren zu lassen. Und wenn man dann mal Freizeit hat ist da noch dieses Ding mit Social Media. Komplett entspannen ist da beinahe eine Rarität geworden, denn überall gibt es Druck und Anforderungen denen man erfüllen muss.

Diese Sternzeichen absolut chillig

Widder

Auch wenn man denken könnte der hitzige Widder wäre wohl am unentspanntesten: falsch gedacht! Dieses Sternzeichen weiß einfach den Fokus richtig zu setzen und lässt sich so weniger ablenken. Seine To-do-Liste schafft der Widder problemlos und kann in der restlichen Zeit seine Seele ganz entspannt baumeln lassen.

Waage

Ausgeglichenheit steht bei der Waage an erster Stelle. Wenn die eigene Mitte nicht stimmt, kann das Sternzeichen auch anderen nicht dabei helfen harmonischer zu werden. Durch ihren kühlen Kopf wirken Waagen immer besonders entspannt. Deshalb sind sie auch beliebte Arbeitskollegen, da sie auch in stressigen Phasen immer sehr chillig bleiben!

Fische

Dieses Sternzeichen fährt seinen ganz eigenen Film und lässt sich aus diesen selten rausbringen. Sie leben in ihrer ganz eigenen Traumwelt und können so sehr gut differenzieren was in diese Welt rein darf und was nicht. Fische nutzen meist jede freie Minute, um der Realität zu entfliehen. Dadurch sind sie auch oft verträumt – Stress liegt ihnen dadurch aber fern!

Jungfrau

Nach außen hin scheint die Jungfrau immer alles gut im Griff zu haben. Struktur und diplomatisches Geschick machen ihren Alltag aus! Sie mag es nicht die kleinen Dinge an die große Glocke zu hängen – erst recht nicht bei anderen. So würde sie viel eher alles mit sich selbst ausmachen, als andere mit ihren Problemen zu belasten.