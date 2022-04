Diese 4 Sternzeichen sagen nie die Wahrheit

Eine kleine Notlüge ist wohl schon jedem über die Lippen gegangen. In einigen Situationen mag das auch völlig in Ordnung sein. Es gibt aber Menschen, welche es mit der Wahrheit generell nicht so genau nehmen. Laut dem Horoskop trifft das vor allem auf vier Sternzeichen zu.

Wenn es die Situation erfordert, kommt manchmal eine Notlüge in Betracht. Mit handfesten Lügen haben jedoch einige Menschen ihr Problem – und andere weniger. Denn es gibt eben auch die Leute, welche es mit der Wahrheit nie so genau nehmen. Das mag keine böse Absicht sein, aber Traum und Realität liegen oft nah beieinander und dadurch sinkt die Hemmschwelle. Einige Sternzeichen nehmen es grundsätzlich mit der Wahrheit nicht ganz genau.

Diese Sternzeichen lügen öfter

Zwillinge

Zwillinge erzählen gerne mal Geschichten. Damit diese auch aufregender klingt, erfinden sie einfach Sachen hinzu oder langweilige Details werden einfach weggelassen. Plaudern gehört jedenfalls zu den Lieblingsbeschäftigungen des Sternzeichens, denn sie sind grundsätzlich sehr kommunikativ. Und wenn Zwilling-Geborene mal keine Story auf Lager haben, erfinden sie schnell mal eine – diese ist auch genau durchdacht. Schließlich soll dem anderen nicht auffallen, dass die Geschichte nicht der Wahrheit entspricht.

Fische

Fische sind generell eigentlich eher zurückhaltend. Und dennoch kommt es immer mal wieder vor, dass das Sternzeichen zu Notlügen greift. Das kommt vor allem dann vor, um ihre Liebsten zu beruhigen und Konfliktsituationen zu vermeiden. Ist etwas Negatives passiert, versuchen sie durch erfundene Zusatzinfos die Geschichte in ein positives Licht zu rücken. Das Sternzeichen sollte lieber ehrlich erklären, weshalb sie diverse Entscheidungen getroffen haben – Lügen ist definitiv nicht der richtige Weg.

Waage

Genau wie der Fisch greift auch die Waage immer mal wieder zu Notlügen. Das kann vor allem in Krisensituationen vorkommen. Auch, wenn das Sternzeichen mal einen Fehler gemacht hat, gibt er diesen nicht zu und schiebt die Schuld auf andere. Wenn es mal zu einem Streit oder einer Diskussion kommt, suchen sie immer einen Ausweg und erfinden einige Dinge hinzu, um die Situation zu entschärfen. Waage-Geborene sind also nicht immer ganz ehrlich – da sollte man in jedem Fall etwas vorsichtig sein.

Stier

Der Stier greift vor allem dann zu Lügen, wenn er im Mittelpunkt stehen will. Deshalb überhäuft er seine Freunde regelrecht mit Komplimenten, um sich beliebt zu machen. Hat seine beste Freundin also neue Klamotten, findet er diese großartig – das sagt er selbst dann, wenn er diese schrecklich findet. Nicht immer sagt das Sternzeichen also die Wahrheit und ist vor allem zu seinen Freunden unehrlich. Ein Tipp: Mit der Wahrheit kann man definitiv besser punkten – auch, wenn diese vielleicht manchmal weh tut.