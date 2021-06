Diese 4 Sternzeichen nehmen alles zu ernst

Du hörst einen Witz und fühlst dich sofort angegriffen? Oder du kommst damit überhaupt nicht klar, wenn jemand lustig ist? Laut dem Horoskop gibt es einige Sternzeichen, welche einfach alles immer zu ernst nehmen.

Es gibt Menschen, welche einfach absolut nicht zum scherzen aufgelegt sind und absolut keinen Spaß verstehen. Besonders dann, wenn der Witz auf eigene Kosten geht, können sie ihre Krallen ausfahren und sind ziemlich launisch – lachen darüber können sie jedenfalls nicht. Diese Charaktereigenschaft trifft auf einige Sternzeichen ganz besonders zu.

Diese 4 Sternzeichen verstehen keinen Spaß

Krebs

Der Krebs ist extrem emotional. Genau deshalb nimmt er auch immer alles ernst und versteht kein Spaß. Über Witze kann er einfach nicht lachen – besonders dann nicht, wenn diese auch noch auf seine Kosten gehen. Wenn sich jemand über das Sternzeichen lustig macht, muss er noch viele Tage darüber nachdenken – es geht ihm einfach nicht aus dem Kopf! Er nimmt sich einfacxh jedes Wort zu Herzen.

Skorpion

Bei dem Skorpion sollte man lieber vorsichtig sein. Denn durch einige Äußerungen oder Bemerkungen fühlt er sich schnell angegriffen – besonders wenn es gegen seine Person geht. Er lässt generell auch nur sehr enge Freunde an sich dran – kennt man die Person mit dem Sternzeichen noch nicht so gut, sollte man sich lieber etwas zurückhalten. Denn Spaß versteht er ganz zu Beginn eher weniger.

Schütze

Der Schütze ist eigentlich sehr locker drauf, liebt das Risiko und ist abenteuerlustig. Man könnte also meinen, dass das Sternzeichen durchaus Spaß versteht. Es gibt aber einen Haken: Zwar ist er bei Scherzen von anderen nicht schlecht gelaunt, aber er überhört diese einfach oder reagiert einfach nicht darauf. So wird er von seinem Umfeld als Spaßbremse wahrgenommen, denn es kommt meist so rüber, als könne er Witze nicht verstehen.

Fische

Fische sind einer der sensibelsten Sternzeichen überhaupt. Sie sind emotional und auch sehr verträumt – teilweise leben sie in ihrer eigenen Welt. Immer wieder glauben Fische-Geborene, dass sie etwas falsch gemacht haben – das ist einer der Gründe, weshalb das Sternzeichen einfach alles zu ernst nimmt und absolut keinen Spaß versteht. Fische machen sich generell einfach zu viele Gedanken.