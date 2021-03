Diese 4 Sternzeichen müssen einfach immer essen

Ein leerer Kühlschrank? Für einige Menschen mag das eine absolute Horror-Vorstellung sein. Denn sie müssen einfach immer essen. Laut dem Horoskop trifft das auf einige Sternzeichen besonders zu.

Ob Pasta beim Lieblingsitaliener, Fast Food oder auch eine gesunde Ernährung – es gibt einige Leute, welche einfach essen lieben. Sie nehmen nicht Nahrung zu sich, weil sie Hunger haben, sondern weil Essen einfach ihre Leidenschaft ist. Ob gesund oder ungesund, süß, fettig oder vitaminreich – einige Sternzeichen müssen einfach immer was zu sich nimmt! KUKKSI verrät, welche das laut dem Horoskop sind.

Diese 4 Sternzeichen lieben Essen

Löwe

Der Löwe ist viel unterwegs und braucht daher immer eine Stärkung und viel Energie für unterwegs. Deshalb hat er meist immer etwas Essbares dabei. Er mag es außerdem, wenn das Essen eine gute Qualität hat und geht daher auch schon mal gerne in ein Nobel-Restaurant. Sie gehen lieber auswärts essen, als zu Hause – in einem Restaurant kann man mit dem Sternzeichen den ganzen Abend verbringen.

Skorpion

Ein leerer Kühlschrank kommt für den Skorpion nicht in Frage. Dieser muss immer voll sein. Denn nur mit einem großen Vorrat fühlt sich das Sternzeichen wirklich wohl. Denn abends bei seiner Lieblingsserie dürfen Snacks, Schokolade oder auch Getränke einfach nicht fehlen. Besonders in den Abendstunden muss das Sternzeichen einfach immer essen. Skorpion-Geborene können auch sehr gut kochen.

Waage

Die Waage kann sich gefühlt den ganzen Tag den Magen vollschlagen. Weshalb sollte man nicht noch ein zweites Frühstück zu sich nehmen? Es kann aber auch mal sein, dass das Sternzeichen tagsüber weniger ißt – dafür schlägt sie vor allem abends zu. Snacks bis kurz vor Mitternacht sind bei dem Sternzeichen nicht selten und kommen immer wieder vor.

Stier

Der Stier will in Sachen Essen einfach immer neue Trends ausprobieren. Deshalb ist das Sternzeichen auch öfter mal auf Food-Messen unterwegs, um das ein oder andere einfach mal zu probieren. Und wenn er mal essen in ein Restaurant geht, informiert er sich vorab genau über die jeweiligen Gerichte. Schon gelesen? Diese 3 Sternzeichen zeigen sich gerne freizügig