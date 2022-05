Diese 4 Sternzeichen-Männer sind besonders treu

Treue ist am wichtigsten in den Beziehungen. Und dennoch passiert einigen manchmal ein Ausrutscher! Denn auch, wenn man seinen Partner nicht betrügen will, kommt das doch immer wieder vor. Es gibt aber einige Sternzeichen-Männer, welche laut dem Horoskop besonders treu sind und nie fremdgehen würden.

Treue ist der wohl wichtigste Grundstein einer Beziehung. Doch ist der Partner wirklich treu oder vergnügt er sich dennoch mit anderen im Bett? Bei einigen kann es tatsächlich gefährlich werden, denn bei einem heißen Flirt lassen sie einfach nichts anbrennen. Es gibt aber auch Sternzeichen-Männer, welche eine treue Seele sind und ihren Partner nie betrügen würden.

Diese Sternzeichen-Männer gehen nicht fremd

Stier

Der Stier ist sehr ehrlich und würde nie auf die Idee kommen, seinen Partner zu betrügen – selbst bei Fernbeziehungen nicht. Die Distanz spielt für ihn also absolut keine Rolle. Er würde für seinen Partner einfach alles tun und ihn niemals hintergehen. Denn wenn er wirklich jemanden liebt, steht er voll und ganz hinter ihm.

Widder

Der Widder nimmt seine Beziehung sehr ernst. Er würde nicht mal auf die Idee kommen, mit anderen zu flirten oder sogar ins Bett zu gehen. Auf das Sternzeichen kann man sich einfach 100 Prozent verlassen! Hat er seine Traumfrau gefunden, würde er alles für sie tun. Er selbst kann übrigens auch selbst manchmal etwas eifersüchtig sein – das zeigt aber nur, wie wichtig ihm seine Partnerin ist.

Steinbock

Der Steinbock ist sehr pflichtbewusst – auch in einer Beziehung. Deshalb würde Fremdgehen für ihn nie infrage kommen. Denn Treue ist für ihn das wichtigste Merkmal in einer Beziehung und daran hält er sich auch strikt. Ist er tatsächlich verliebt, gibt es für ihn keine andere Frau – das erwartet er aber auch von seiner Partnerin. Wenn sie ihn hintergehen würde, bricht für das Sternzeichen eine Welt zusammen.

Krebs

Der Krebs ist absolut eine treue Seele und auf ihn kann man sich in einer Beziehung komplett verlassen. Es gibt aber auch einen Haken: Das Sternzeichen klammert sich sehr an seine Partnerin. Damit läuft er Gefahr, dass er selbst betrogen wird. Generell sind Krebs-Männer sehr sensibel und emotional. Dennoch ist das Sternzeichen ein echter Gentlemen!