Diese 4 Sternzeichen können extrem verletzend sein

Einige Menschen gehen nicht immer fair mit ihrem Umfeld an oder reagieren bei Kleinigkeiten aggressv. Sie haben beim Umgang mit anderen einfach absolut kein Feingefühl. Mit dem Verhalten können sie andere Personen einfach total verletzen. Laut dem Horoskop trifft das vor allem auf einige Sternzeichen zu.

Es gibt Menschen, welche einfach besonders rücksichtslos sind und nur an sich denken. Was andere dabei fühlen, ist ihnen ziemlich egal und legen sich auch oft mit ihrem Umfeld an – auch in Beziehungen kommt das vor. Sie achten einfach nicht auf die Gefühle anderer und sind sehr verletzlich in dem, was sie äußern. Das ist besonders bei einigen Sternzeichen der Fall.

Diese Sternzeichen sind verletzlich

Jungfrau

Bei der Jungfrau muss einfach immer alles nach Plan laufen. Ist das mal nicht der Fall, ist das Sternzeichen extrem schlecht gelaunt und fährt die Krallen aus. Dann können auch schon mal Kommentare aus ihrem Mund kommen, welche andere Personen verletzen könnten. Bei Jungfrau-Geborenen sollte man sich also definitiv in Acht nehmen!

Steinbock

Der Steinbock ist ein sehr ehrliches Sternzeichen – das ist eigentlich eine positive Eigenschaft. Lügen können Steinbock-Geborene einfach nicht und sagen immer ihre Meinung. Das Problem: In besonderen Situationen zeigt das Sternzeichen kein Feingefühl und kann damit andere Menschen ziemlich verletzen. Vielleicht sollte sich der Steinbock lieber manchmal etwas zurückhalten.

Skorpion

Der Skorpion denkt nur an sich. Was andere fühlen, ist ihm ziemlich egal. Und er merkt dabei nicht, dass er andere Personen mit seinem Verhalten extrem verletzt und stößt seine Mitmenschen vor den Kopf – und das, obwohl es diese eigentlich nur gut mit ihm meinen. Einsicht kommt von dem Sternzeichen nicht und auch auf eine Entschuldigung kann man lange warten. Das ist definitiv nicht der beste Charakter!

Widder

Der Widder ist extrem stur. Alles muss nach seiner Pfeife tanzen und andere Meinungen akzeptiert er einfach nicht. Das kann dann schon oft auch mal im Streit enden – dabei können verletzliche Worte fallen. Eigentlich meint er das nicht so – erst hinterher wird ihm bewusst, dass er die Gefühle anderer verletzt. Genau wie beim Skorpion kommt auch beim Widder keine Entschuldigung.