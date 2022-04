Diese 4 Sternzeichen können nicht mit Kritik umgehen

Mit Kritik locker umgehen, ist für einige Menschen absolut kein Problem und nehmen diese locker auf – andere können hingegen damit gar nicht umgehen. Sie fühlen sich einfach total angegriffen und nehmen alles persönlich. Das trifft vor allem auf einige Sternzeichen zu.

Ganz klar: Sich kritisieren zu lassen, ist unangenehm. Die Frage ist aber: Wie geht damit um? Einige Leute können Kritik gut ab, andere würden hingegen lieber im Boden versinken und nehmen das meist oft persönlich oder sind danach eingeschnappt. Sie sind teilweise sogar richtig frustriert und total sauer – sie können eben einfach nicht mit Kritik umgehen! Dieser Charaktereigenschaft kommt laut dem Horoskop bei einigen Tierkreiszeichen besonders häufig vor.

Diese 4 Sternzeichen gehen schwer mit Kritik um

Jungfrau

Die Jungfrau hat einen Hang zum Perfektionismus und bezeichnet sich selbst als sehr klug. Das Sternzeichen weiß einfach immer alles besser und hat einfach immer Recht. Und genau deshalb kann sie auch nur schwer mit Kritik umgehen. Denn für sie ist nur ihre Meinung wichtig – was andere meinen, auch wenn diese sogar im Recht sind, ist ihr ziemlich egal.

Schütze

Jeder von uns macht mal Fehler – auch der Schütze! Doch sollte ihm tatsächlich mal ein Fauxpas passieren, will er das lieber verheimlichen. Denn wenn ihn jemand anderes darauf hinweist, kann er schon sehr ungemütlich werden. Das Sternzeichen will einfach perfekt sein in den Dingen, die er tut. Passiert dabei mal ein Fehler oder wird sogar darauf noch hingewiesen, herrscht dicke Luft.

Waage

Die Waage gehört auch zu den Sternzeichen, welche mit Kritik nur schwer und gar nicht umgehen können. Denn macht jemand eine negative Äußerung, stößt man bei dem Sternzeichen auf Ablehnung – und das bekommt der andere auch zu spüren! Bei Kritik fühlt sich die Waage immer persönlich angegriffen – deshalb sollte man bei dem Sternzeichgen vorsichtig sein, wenn man ihr etwas Negatives sagen will.

Krebs

Bei dem Krebs ist das etwas anders. Denn das Sternzeichen kann durchaus mit Kritik umgehen und hat kein Problem damit, wenn er auf Fehler von anderen hingewiesen wird. Aber: NUR dann, wenn er das auch wirklich nachvollziehen kann! Sollte der Krebs eine andere Meinung haben als sein Gegenüber, kann er ziemlich schnell abblocken.