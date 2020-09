Diese 4 Sternzeichen können besonders gut reden

Jemanden für sich zu begeistern ist manchmal gar nicht mal so einfach. Aber so mnache Menschen sind wahre Inspirationen wenn es darum geht jemanden in seinen Bann zu ziehen. Einige Sternzeichen sind da besonders gute Redner.

Wenn man einen Vortrag halten muss, kann das bei so einigen auch gerne mal nach hinten losgehen. Plötzlich versagt die Stimme oder der totale Blackout tritt ein. Aber nicht nur bei Vorträgen ist die Fähigkeit gut reden zu können von Vorteil. Auch bei Bewerbungsgesprächen oder wichtigen Meetings kann es von Vorteil sein sich wortgewandt ausdrücken zu können. Bei manchen Menschen klappt das eher weniger gut – doch andere sind in der Hinsicht gesegnet worden.

Mit diesen Sternzeichen wirst du ein gutes Gespräch haben

Waage

Dieses Sternzeichen hat immer die richtigen Worte parat. Gerade in Streitsituationen kann die Waage punkten und sein großes Potential beim Reden entfalten. Die Waage versucht so diplomatisch zu sein – einen guten Ratschlag wirst du immer bei ihr finden. Das Sternzeichen ist ein extrem guter Zuhörer und nimmt sich gerne Zeit für einen guten Tipp.

Zwilling

Gerade in Sache Humor und Intelligenz macht der Zwilling sich bei seinem Umfeld beliebt. Denn der Zwilling schafft es immer wieder seinen Gegenüber zum Staunen oder Lachen zu bringen. Mit ihm kannst du dich stundenlang über Gott und die Welt unterhalten und es wird dabei nicht mal langweilig! Das Sternzeichen fesselt jeden in seinen Bann, so ist es kein Wunder, dass er zu einem der besten Redner gehört.

Schütze

Das Sternzeichen immer unterwegs ist und neue Leute kennenlernt. Dadurch ist er extrem kommunikativ geworden und hat diese Fähigkeit mit der Zeit immer weiter verbessert. Der Schütze kann sehr gut mit seinen Mitmenschen umgehen und immer auf seine Wortwahl dabei bedacht. Ungern möchte er jemanden mit seinen Worten verletzen.

Löwe

Auch wenn der Löwe manchmal etwas überschwänglich sein kann und etwas schroff wirkt – so kann er wirklich extrem gut reden! Seine Worte sind weise gewählt und seine Meinung gut durchdacht. Wenn er von einem Thema anfängt zu erzählen begeistert er sein gesamtes Umfeld. Schon gelesen? Diese 3 Sternzeichen sollten nicht heiraten