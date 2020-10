Diese 4 Sternzeichen hinterlassen den besten Eindruck

Der erste Eindruck ist bekanntlich nicht mehr veränderbar. Möglich, dass ihr euch nie wieder sehen, aber eventuell möchtet ihr eben genau das nicht. Wie man sich beim gibt, wenn man jemanden zum ersten Mal sieht ist extrem entscheidend. Und das ein oder andere Sternzeichen muss sich da wirklich keine Gedanken machen!

Nicht nur bei der Partnerwahl zählt der erste Eindruck. In vielen Situationen ist dieser relevant – so ziemlich dann immer, wenn wir diesen Menschen auch noch zukünftig treffen wollen. Und manche können sich nicht mal ersten Treffen zusammenreißen – andere wiederum haben anscheinend ein natürliches Gespür wie sie mit Leuten umzugehen haben. Auch wenn jeder seine eigene Art hat zu punkten, haben vier Sternzeichen besonders guten Eindruck!

Bei diesen Sternzeichen ist der erste Eindruck immer gut



Jungfrau

Manchmal wirkt die Jungfrau etwas spießig und überkorrekt. Aber dahinter steckt ein ausgeklügeltes Konzept aus Ordnung und Struktur! Auf andere wirkt das Sternzeichen deswegen sehr sauber und ordentlich. Für die meisten ist das ein wichtiger Punkt für den ersten Eindruck – Jungfrauen gehören deswegen zu den Sternzeichen mit einer der besten ersten Eindrücken!

Stier

Vor allem in kleineren Gruppen blüht der Stier total auf! Hier kann er individuelle Gespräche führen und das in einer meist ruhigen Umgebung. Hier ist das Sternzeichen besonders aufgeschlossen und zeigt seine beste Seite. Schnell kann der Stier die Sympathien für sich gewinnen und kommt deshalb meist mit einem besonders guten Eindruck davon!

Löwe

Für den Löwen sind Äußerlichkeiten von großer Bedeutung – er selbst würde nie ungestylt aus dem Haus gehen. So erwartet der Löwe auch das von anderen bzw. überrascht so neue Leute mit seinem Auftreten. Dazu kommt, dass der Löwe eine natürliche Begabung hat Menschen einzuschätzen. Das Sternzeichen ist so meist der perfekte Gesprächspartner.

Wassermann

Dadurch, dass der Wassermann so lebensfroh ist, kann er meist den gesamten Raum für sich gewinnen. Er ist einfach durchweg optimistisch oder sieht zumindest die positiven Seiten. Ihm fällt es leicht das Eis bei seinem Gegenüber zu brechen. Für das Sternzeichen ist es ein Leichtes neue Leute kennenzulernen. Schon gelesen? Diese 3 Sternzeichen sind extrem ängstlich