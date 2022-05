Diese 4 Sternzeichen hatten schon einen Seitensprung

Es ist die größte Angst in einer Beziehung, betrogen zu werden. Denn Fremdgehen ist der wohl größte Vertrauensbruch in einer Beziehung. Einige nehmen es mit der Treue sehr ernst, andere eher weniger – und dazu zählen vor allem einige Sternzeichen. Denn laut dem Horoskop hatten davon einige schon mal definitiv einen Seitensprung.

Ein solcher Vertrauensbruch hinterlässt in einer Beziehung unschöne Narben. Und meist geht die Partnerschaft dadurch dann auch in die Brüche. Gerade am Anfang einer Beziehung erscheint es unmöglich, dass sein Gegenüber einen Seitensprung hat. Doch im Laufe der Zeit kommt das bei einigen Paaren vor – die Liebe ist eben dann doch keine Garantie. KUKKSI verrät, welche Sternzeichen laut dem Horoskop schon mal einen Seitensprung hatten.

Diese Sternzeichen sind schon fremdgegangen

Zwillinge

Zwillinge haben zwei Gesichter – das trifft auch in einer Beziehung zu. Denn während sie ihren Partner lieben, neigt das Sternzeichen dennoch auch zu einem Seitensprung und lässt in gewissen Situationen nichts anbrennen. In einer Bar, Club oder im Freundeskreis – gegen einen heißen Flirt haben Zwilling-Geborene absolut nichts und landen dann auch mal im Bett mit jemand anderen. Das Sternzeichen hat Bedürfnisse, welche nicht von einer Person allein befriedigt werden können – deshalb lassen sie sich auch schon mal auf ein Abenteuer ein.

Widder

Der Widder kann heißen Liebesabenteuern einfach nicht widerstehen – auch dann nicht, wenn er sich in einer Beziehung befindet. Zudem ist das Sternzeichen auch sehr spontan – und wenn sich ein Flirt anbahnt, lässt er nichts aus und geht das Abenteuer ein. Dass er einen Partner hat, ist ihm in dem Moment ziemlich egal. Das Problem: Er handelt zuerst und denkt danach erst drüber nach – doch dann ist der Seitensprung schon längst passiert. Widder-Geborene zählen zu den unstruesten Sternzeichen überhaupt.

Schütze

Der Schütze wechselt seine Partner sehr oft. Ist dann endlich mal der Richtige gekommen, steigert sich das Sternzeichen voll in die Beziehung rein. Der Haken: Das hält nur eine gewisse Zeit ein. Denn der Reiz ist nicht verflogen und irgendwann passiert es eben doch wieder: Das Sternzeichen trifft auf jemanden, welchen er attraktiv findet und lässt kein Flirt aus. Das Sternzeichen liebt eben den Nervenkitzel und hat lieber ein Abenteuer mehr als zu wenig. Der Partner des Schützen muss sich also ziemlich reinhängen, um ihn bei Laune zu halten.

Waage

Die Waage ist sehr harmonisch und auch voll der Beziehungsmensch – eigentlich. Denn es gibt ein Problem an der Sache: Gibt es doch mal Streit in der Beziehung, sucht sich das Sternzeichen den Trost bei jemand anderen – und das kann dann schon mal im Bett landen. Eigentlich will das Sternzeichen gar nicht fremdgehen – aber sie will eben niemanden enttäuschen und kann bei einem Seitensprung dann eben nicht nein sagen. Doch spätestens danach holt sie das schlechte Gewissen ein…