Diese 4 Sternzeichen hassen dich heimlich

Wenn es mal nicht nach Plan läuft und vor allem andere daran Schuld sind, können sie die Krallen ausfahren: Es gibt Menschen, welche andere heimlich hassen, Dann ist definitiv Vorsicht geboten! Laut dem Horoskop trifft das vor allem auf vier Sternzeichen zu.

Ein Fehltritt reicht bei einigen Menschen aus, dass die Stimmung sofort kippt. Es muss einfach alles nach Plan laufen – geht mal was schief und sind dafür auch noch andere verantwortlich, hassen sie den anderen regelrecht. Wenn sie einen heimlichen Groll gegen eine andere Person haben, lassen sie sich diesen jedoch nicht anmerken. Laut dem Horoskop trifft das vor allem auf einige Tierkreiszeichen zu.

Diese Sternzeichen hassen andere heimlich

Skorpion

Der Skorpion ist sehr mysteriös und zeigt nur selten seine Emotionen – das trifft auch dann auf das Sternzeichen zu, wenn er eine andere Person hasst. Skorpion-Geborene nehmen sich viel Zeit, um andere Menschen einzuschätzen. Hat er jedoch das Gefühl, dass der andere ihm nichts Gutes will oder hintergangen wird, kann er denjenigen absolut nicht ab und nehmen schnell Abstand von der Person. Zwar wird der andere das nicht von Anfang an merken, aber früher oder später wird er es erfahren.

Stier

Der Stier ist sehr stur, akzeptiert nur selten andere Meinungen und macht gerne mal sein eigenes Ding. Werden seine Pläne von anderen durchkreuzt oder kommt ihm jemand in die Quere, schlägt das bei dem Sternzeichen sofort in Hass um – jedoch lässt er sich das zunächst nicht anmerken. Haben Menschen in seinen Umfeld eine andere Meinung als er, sind Stier-Geborene sofort verärgert und sind gefühlt auf 180 – jedoch sucht er dann keinen Streit, sondern ignoriert die Person, welche dann bei ihm unten durch ist.

Jungfrau

Der Alltag, aber auch im Job, ist bei der Jungfrau strikt organisiert und nichts darf einfach schief laufen. Gibt das Sternzeichen doch mal eine Aufgabe an jemanden anderen ab, so erwartet sie den gleichen Einsatz von dem anderen. Ist das nicht der Fall, hassen Jungfrau-Geborene die Person. Davon bekommt der andere zunächst nichts mit – doch irgendwann wird er den Unmut des Sternzeichens deutlich spüren. Jungfrau-Geborene sind zudem sehr nachtragend – ist sie über jemanden verärgert, hält das ziemlich lange an.

Krebs

Der Krebs ist immer für andere Menschen da und will, dass es seinen Liebsten gut geht. Das ist zunächst eine gute Charaktereigenschaft – jedoch erwartet er auch insgeheim von seinem Umfeld für sich selbst. Ist das nicht der Fall, kann das schnell von Liebe in Hass umschlagen. Das hängt auch damit zusammen, dass das Sternzeichen sehr emotional ist und wenn er das Gefühl hat, dass andere nicht für ihn da sind, schlägt das in die andere Richtung um. Bei dem Sternzeichen ist also etwas Vorsicht geboten…