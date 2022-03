Diese 4 Sternzeichen haben oft Pech in der Liebe

Es ist nicht immer einfach, einen Partner zu finden – vor allem dann nicht, wenn man nach ihm sucht. Denn schließlich bekommt man ihn nicht geschenkt. Es gibt aber einige Menschen, die immer Pech in der Liebe haben – laut dem Horoskop haben einige Sternzeichen nur selten Glück.

Bei einigen läuft es total rund, finden schnell einen Partner und führen eine Beziehung. Bei anderen ist die Sache mit der Liebe gar nicht so einfach. Einige Sternzeichen haben einfach immer Pech im Dating und Liebesangelegenheiten. Einige Sternzeichen leiden unter extremen Herzschmerz – ob du dazu auch gehörst?

Diese Sternzeichen haben kein Glück in der Liebe

Krebs

In Sachen Liebe riskiert der Krebs immer ziemlich viel, aber verliert am Ende doch. Das Sternzeichen ist insbesondere sehr sensibel und liebevoll – darum zeigen sie auch offen ihre Gefühle. Das Problem: Der Krebs verliebt sich sehr schnell. Und wenn der andere doch nichts von ihm will – was bei dem Sternzeichen öfter vorkommt – leidet er unter Liebeskummer. Um darüber hinwegzukommen, kann es etwas dauern.

Jungfrau

Wenn Jungfrauen in einer Beziehung sind, wollen sie alles richtig machen und stehen ihrem Partner immer zur Seite. Kommt es jedoch mal zur Trennung, braucht das Sternzeichen sehr lange, um darüber hinwegzukommen und sich wieder neu zu verlieben. Zwar sucht die Jungfrau auch Dates – doch bis die Funken sprühen, kann viel Zeit vergehen. Und dann könnte der andere möglicherweise kein Interesse mehr haben.

Steinbock

Der Steinbock trifft generell schon auf die richtige Person und verliebt sich. Doch andere Faktoren spielen dabei eine große Rolle, dass es doch zu keiner Beziehung kommt. Zwar lernt er einen potentiellen Partner kennen, aber das Timing stimmt einfach nicht. Oder er gerät mal komplett an die falsche Person – bei dem Sternzeichen läuft einfach nicht immer alles rund in der Liebe.

