Diese 4 Sternzeichen haben die beste Ausdauer beim Sex

Guter Sex ist von vielen Faktoren abhängig – das kommt natürlich auf den jeweiligen Partner an. Aber auch die Technik oder die Ausdauer sind entscheidend. Laut dem Horoskop sind einige Sternzeichen besonders ausdauernd im Bett.

Unser Sternzeichen verrät so einiges über den Charakter – und auch, auf was wir beim Sex stehen oder nicht. Beim Liebesspiel kommt es auf einige Faktoren an, wie es im Bett läuft – dazu zählen vor allem die Technik, aber auch die Ausdauer. Das funktioniert laut dem Horoskop vor allem bei vier Sternzeichen richtig gut. Denn diese haben die beste Ausdauer beim Geschlechtsverkehr.

Beim Sex haben diese Sternzeichen die beste Ausdauer

Löwe

Der Löwe ist beim Sex richtig leidenschaftlich und auch wild. Und er hat vor allem extrem viel Ausdauer! Das Liebesspiel kann bei dem Sternzeichen schon mal mehrere Stunden andauern – mit einem intensiven Vorspiel inklusive. Er kann im Bett einfach nicht genug kommen und mehrere Runden sind auch nicht ausgeschlossen. Löwe-Geborene lassen ihren Partner im Schlafzimmer an all seinen Fantasien teilhaben. Er kann sehr leidenschaftlich sein und ihm ist es auch wichtig, dass sein Partner voll auf seine Kosten kommt.

Krebs

Sex ist dem Krebs besonders wichtig. Genau wie der Löwe punktet das Sternzeichen mit viel Leidenschaft im Bett. Krebs-Geborene sind auch für jedes sexuelle Experiment zu haben und probieren gerne neue Sachen im Bett aus. Er schafft es, dass sein Partner mehrmals zum Höhepunkt kommt. Deshalb ist er auch für andere unwiderstehlich – mit einem Krebs im Bett wird es nie langweilig und den Sex wird man so schnell wohl nicht vergessen.

Stier

Der Stier schenkt seinem Gegenüber im Bett die volle Aufmerksamkeit. Er schafft es auch, seinen Partner komplett zu verwöhnen und erfüllt ihm alle Wünsche und Fantasien. Der Stier probiert im Bett gerne auch neue Stellungen oder Experimente aus – langweilig wird der Sex bei dem Sternzeichen jedenfalls nicht. Der Stier hat extrem viel Energie und ist deshalb sehr ausdauernd im Bett – bei einem Höhepunkt wird es bei dem Sternzeichen nicht bleiben.

Wassermann

Wer hätte es gedacht?! Der Wassermann gilt eher als zurückhaltend – eigentlich. Im Bett ist das ganze Gegenteil der Fall. Denn beim Sex dreht das Sternzeichen komplett auf und kommt aus sich heraus. Ob im Auto, auf der Waschmaschine oder auch draußen: Ob neue Stellungen oder außergewöhnliche Orte – bei dem Sternzeichen ist alles möglich. Hauptsache es wird im Bett nicht langweilig und bleibt spannend. Schon gelesen? Diese 3 Sternzeichen sind besonders gut im Bett