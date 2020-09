Diese 4 Sternzeichen haben den besten Oktober

Wir alle können während Corona-Zeit eine ganze Portion Glück gebrauchen. Es wäre eine gelungene Abwechslung, wenn einfach mal alles funktionieren würde. Und diese Sternzeichen haben im Oktober darauf eine besonders große Chance!

Der Herbst hält so einige Überraschungen bereit. Nicht nur, dass das die Blätter sich fast wundersamerweise verfärben und so wird eine komplette Straße zu einem Gemälde. Es ist die Zeit für Veränderung und so ist es nicht verwunderlich, dass einige Sternzeichen während der Jahreszeit vollkommen aufblühen. Ein paar von ihnen haben sogar einen äußerst guten Oktober, sogar den besten dieses Jahr – aller Tierkreise!

Bei dieses Sternzeichen funktioniert der Oktober einfach

Waage

Solltest du als Waage das Gefühl haben, dass das ganze Jahr etwas undeutlich für dich: Der Oktober schafft Klarheit! Lange Projekte, deren Zukunft in den Sternen standen, werden nun beendet. Und dadurch, dass nun alles ein bisschen genauer wird verpasst dir das einen ultimativen Boost in Sache Selbstwertgefühl. Dass der Oktober dein Geburtsmonat ist spielt deinem Glück nahezu perfekt in die Karten.

Löwe

Vor allem beruflich läuft der Oktober für dich einfach nur gut. Wenn du schon seit einiger Zeit überlegst nach einer Gehaltserhöhung zu fragen, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt dafür! Für den Löwen ist der Herbst der Beginn für einen Neuanfang – es gäbe keinen besseren Monat, um neue Herausforderung zu starten!

Jungfrau

Für dich ist der kommende Monat einfach reizend. In der Liebe geht es bei dir nämlich heiß her! Als Single wirst du in den kommenden Wochen richtig Spaß haben. Aber auch in einer Beziehung wirst du in nächster Zeit besonders leidenschaftlich unterwegs sein. Wenn du neue Dinge ausprobieren möchtest, wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt sie anzusprechen und auszuprobieren.

Widder

Auch für dich ist der Oktober geprägt von rosaroten Wolken! Solltest du noch nicht verliebt sein hast du jetzt die größte Chance deinen Partner fürs Leben zu finden. Sei offen für Neues und du wirst mit frischem Wind in deinem Alltag belohnt. Für Pärchen gilt hier: Es gibt keine bessere Zeit, um an euren Zukunftsplänen zu arbeiten!