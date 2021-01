Diese 4 Sternzeichen haben den besten Februar 2021

Der Januar neigt sich dem Ende zu. Viel ist nicht passiert, außer weitere Corona-Einschränkungen – ein bisschen Frische könnte da jeder vertragen. Für vier Sternzeichen sieht der Februar genau das vor!

Irgendwie geht der Januar immer extrem schnell vorbei. Am Jahresende weiß man dann nie so genau, was in den ersten drei Monaten überhaupt passiert ist. Zurecht – vor allem dieses Jahr – denn der Lockdown macht die graue Winterzeit alles andere als erträglicher. Home Office, Home Gym und Home Hobbys: das komplette Leben findet nur noch zu Hause statt. Dass da die große Leidenschaft nicht ganz zum Vorschein kommt, haben wir mittlerweile alle selbst schon erkannt. Für einige wird die kommende Zeit aber alles andere als langweilig und öde.

Diese Sternzeichen starten im Februar richtig durch

Wassermann

Das Sternzeichen hat vor allem in der ersten Hälfte des Monats überdurchschnittlich gute Laune. Das wirkt sich nicht nur auf anstehende Projekte aus, sondern auch auf das Privatleben. Sollten sich kleine Krisen in letzter Zeit gebildet haben, werden sich diese im Februar fast in Luft auflösen.

Waage

Die Sterne stehen bei der Waage in der kommenden Zeit ausgesprochen gut! Laut astrologischer Sicht hast du in der kommenden Zeit viel Motivation und Lust Dinge anzupacken. Nach einem etwas schwierigeren Winter kommen langsam die Frühlingsgefühle in dir hoch, die dich zu Höchstform laufen lassen!

Fische

Gerade Ende nächsten Monats ist deine persönliche Glückssträhne! Diese kann sich in verschiedenen Richtungen zeigen: Vielleicht findest du die Liebe deines Lebens, hast wieder Kontakt zu einem echt guten Freund oder hast die Zusage zu deinem Traumjob erhalten!

Widder

Den Februar des Widders kann man ziemlich simpel beschreiben: "Einfach fabelhaft". Für das Sternzeichen läuft es verdächtig gut – man könnte fast skeptisch werden bei den ganzen positiven Ereignissen, doch keine Sorge: Es ist einfach eine gute Zeit!