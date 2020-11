Diese 4 Sternzeichen haben den besten Dezember 2020

Der Dezember ist meist einer der glücklichsten Monate für die meisten. Weihnachten steht vor der Tür, die Familie wird besucht und Geschenke ausgetauscht. Aber nicht nur zum Fest der Liebe haben einige Sternzeichen eine gute Zeit – für sie ist der gesamte Dezember ein wahrer Glücksmonat!

Der letzte Monat des Jahres steht bevor. Nachdem 2020 mehr als turbulent und völlig anders war, als die Jahre davor, kann es doch nur besser werden – oder? Zumindest für einige Sternzeichen dürfte der Dezember viele Überraschungen bereithalten. Vier der zwölf Tierkreiszeichen werden in den nächsten vier Wochen mit besonders viel Glück überschüttet – sie kann wirklich nichts stoppen! Wie praktisch, dass gerade in nächster Zeit die fast wichtigsten Tage, wie die Weihnachtsfeiertage, anstehen.

Diese Sternzeichen sind die nächsten Wochen besonders glücklich

Widder

Der Widder hat die letzten Monate ordentlich geschuftet. Nicht nur im Job waren die Zeiten besonders schwierig, sondern auch in der Liebe. Immer wieder gab es Rückschläge und neue Probleme haben sich aufgetan. im Dezember wird sich aber diese harte Arbeit bezahlt machen und das Sternzeichen kommt endlich ein wenig zur Ruhe.

Schütze

Kein Wunder, dass der Dezember für den Schützen quasi perfekt laufen wird: Es ist der Monat in dem er Geburtstag hat! Es läuft einfach alles rund und sowas wie Drama und Missverständnisse gibt es für das Sternzeichen im Dezember absolut nicht. Gerade die Weihnachtsfeiertage wirst du mit Verständnis und Liebe nur so überschüttet. Perfekt für dich als sprunghafter Charakter, denn so kannst du ganz ungestört von Feier zu Feier hüpfen.

Jungfrau

Auch die Jungfrau wird die nächsten Wochen keinen Grund für Stress oder ähnliche negative vibes haben. Sie strotzt diesen Monat nur so vor Selbstbewusstsein und Motivation, was sich ganz klar auf dein privates Umfeld, aber auch auf deine Arbeit auswirkt. Du kannst deine/n Chef/in von dir überzeugen und konntest eine Idee besonders gut rüberbringen.

Fische

Familie ist für den Fisch alles. Trifft sich also besonders gut, dass Weihnachten vor der Tür steht und die Familie da besucht wird. Aber nicht nur in der letzten Woche des Jahres bist du entspannter und glücklicher – auch die Wochen davor kann man dich gar nicht ohne Grinsen im Gesicht sehen.