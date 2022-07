Diese 4 Sternzeichen gewinnen jeden Streit

Es gibt Freunde, die wollen einfach auf den Tod nicht verlieren. Nichts wäre schlimmer für sie, als die Debatte zu verlieren und die weiße Fahne zu schwenken. Egal ob fair oder mit miesen Mitteln: Einige Sternzeichen wollen einfach jeden Streit gewinnen.

Klar, man zofft sich immer mal – egal, ob jetzt in einer Beziehung oder unter Freunden. Es gehört schließlich einfach dazu, auch mal seine Meinungen klar auszudrücken und ja, das kann auch mal hitzig enden. Doch so manche können und wollen gar nicht anders, als jeden Streit immer zu gewinnen. Entweder weil es ihr Ego verlangt oder weil sie sich dem anderen extrem überlegen fühlen. Gewisse Menschen sind aufgrund ihres Sternzeichens besonders talentiert im Recht haben wollen.

Diese Sternzeichen haben immer das letzte Wort

Löwe

Ganz klar: Der Löwe ist ein Anführer und möchte ungern seine Macht abgeben! So ergibt es sich aus seinem Sternzeichen, dass er bloß keine Schwäche zeigen möchte und somit den noch so kleinsten Streit gewinnen will. Sei jetzt dahin gestellt, wie standhaft seine Argumente sind – sein Ego würde es einfach nicht verkraften zu verlieren.

Wassermann

Für sie steht bei einer Diskussion das Argument im Vordergrund. Und am besten noch eins. Wassermänner sind von Natur aus sehr wissbegierig und gehen gerne strukturiert vor. Ihr gesammeltes Wissen können Wassermann in einer Debatte ganz hervorragend zeigen. Ganz geordnet entkräftet er jedes einzelne Argument.

Skorpion

Skorpione haben ein Talent dafür, ihr Gegenüber in einem Streit unterbewusst zu manipulieren! Zwar hassen sie es, wenn jemand selber Psycho-Spielchen bei ihnen anwendet, sie selbst sind aber kein Stück besser. Sie können ganz natürlich jemanden von seinem Standpunkt abbringen und ihn vom Gegenteiligen überzeugen. Und dabei bedarf es nicht mal schlagfertige Argumente.

Stier

Sie sind zu stur, um sich mit dem zweiten Platz oder sogar Schlimmeren zufriedenzugeben: Stiere wollen um jeden Preis jede Diskussion gewinnen! Das Sternzeichen holt sich regelmäßig den Sieg in einem Streit. Das passiert aber nicht, weil er fair gewonnen hat, sondern weil der Gegenüber meist die Geduld verliert und die Debatte abbricht.